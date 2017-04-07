Найденный в крови работник Новосибирского завода Чкалова скончался в больнице

Заместитель начальника цеха Новосибирского авиационного завода имени Чкалова, найденный в кабинете истекающим кровью, скончался в больнице — следователи выясняют мотивы случившегося, рассказал корреспонденту Сиб.фм помощник руководителя управления СУ СК РФ по Новосибирской области Алексей Максименко 7 апреля.

Сотрудники, которые обнаружили 7 апреля истекающего кровью работника цеха Чкаловского завода в его кабинете, вызвали скорую помощь. Его доставили в Чкаловскую больницу № 2, где он в скором времени скончался. Алексей Максименко уточнил корреспонденту Сиб.фм, что работник занимал должность заместителя начальника цеха.

«Следователи работают на месте происшествия, — рассказал Алексей Максименко. — Мы устанавливаем мотивы и обстоятельства — очень много людей опрашивать приходится. Работа ещё проводится. В настоящее время мы располагаем сведениями, что человек скончался, а мотивы пока не установили».

Напомним, что очевидцы говорили о возможном суициде работника Чкаловского завода, причиной которому могло стать сообщение об увольнении. Следователи отрабатывают эту версию.