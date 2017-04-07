 

Самолёт королевской четы Испании дозаправится в Новосибирске по пути домой

 7 апреля, 16:50
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Самолёт королевской четы Испании дозаправится в Новосибирске по пути домой
фото с сайта russpain.ru

Самолёт короля и королевы Испании сядет в новосибирском аэропорту Толмачёво для дозаправки топливом по дороге из Японии 7 апреля, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения группы «ВКонтакте» «Споттинг в Новосибирске».

Правительственный самолёт Испании приземлится в новосибирском аэропорту на дозаправку 7 апреля в 21:05 местного времени пролётом из Японии.

«Бортовой номер 45-50, возле левой пассажирской двери королевская „печать“ (герб). Тип самолёта А310-300. Второй борт 45-51 (резервный) — возможно, тоже сядет на дозаправку», — уточняется в сообщении.

По информации агентства Regnum, государственный визит короля Испании Филиппа VI и королевы Летисии в Японию начался 3 апреля, когда они прибыли в Токио. 5 апреля испанская королевская чета встретилась с императором Акихито и императрицей Митико.

Также Новосибирск с визитом посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Испания в Российской Федерации Игнасио Ибаньес Рубио. 7 апреля на встрече с мэром Новосибирска Анатолием Локтем он обсудил перспективы сотрудничества и развития двусторонних связей между Новосибирском и Испанией, сообщил пресс-центр мэрии Новосибирска.

Напомним, что с 31 октября международный аэропорт Толмачёво обслуживает регулярные рейсы авиакомпании Lufthansa Cargo по маршрутам Франкфурт — Шанхай и Франкфурт — Гуанчжоу с технической посадкой для дозаправки в Новосибирске.

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