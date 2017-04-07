Сноубордисты и лыжники в костюмах прыгнут в бассейн в Шерегеше

На горнолыжном курорте Шерегеш пройдёт V фестиваль весеннего солнцекатания Grelka, сноубордисты и лыжники будут спускаться со склонов горнолыжки и прыгать в бассейн в карнавальных костюмах, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 апреля один из организаторов фестиваля Игорь Каменев.

С 8 по 9 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш состоится ежегодный GrelkaFest, пятый по счёту. Организаторы обещают музыкальные сеты от модных DJ, зажигательные вечеринки, конкурс сноубордической красоты «Мисс Шерегеш», Instaмарафон, фестиваль красок Холи, открытый чемпионат по кикеру, Снежный dance battle, бампербол и прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах.

«Впервые решили провести зрелищные dance battle, бампербол, прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах. В снежном баттле танцоры будут соревноваться прямо под открытым небом! Принять участие в конкурсе смогут все, кто пришел на фестиваль в карнавальных костюмах. Прыжки в костюмах в воду, прежде всего, должны быть фееричными», — рассказал Игорь Каменев.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс Pool & Ride Contest. Участники в карнавальных костюмах будут съезжать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается большим бассейном с водой. Специальное жюри будет оценивать выступления экстремалов по трём категориям: сложность трюка, оригинальность костюма и общее впечатление от проката. Победитель получит 20 тысяч рублей от губернатора Кемеровской области, а остальные участники — памятные сувениры.

Победительница традиционного конкурса красоты «Мисс Шерегеш» выиграет поездку в Италию. К участию в конкурсе допускаются девушки старше 18 лет, которые умеют кататься на сноуборде или горных лыжах и имеют стройную фигуру.

Ежегодный фестиваль Grelka — это одно из ключевых событий горнолыжного сезона на курорте Шерегеш. За всю историю GrelkaFest посетили более 80 тысяч человек. Фестиваль популярен среди жителей Сибири и России в целом.

Напомним, что в апреле 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Кузбасс посетил Шерегеш на третий день фестиваля Grelka.