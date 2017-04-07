 

Сноубордисты и лыжники в костюмах прыгнут в бассейн в Шерегеше

 7 апреля, 19:13
подходящие темы
Сноубордисты и лыжники в костюмах прыгнут в бассейн в Шерегеше
Фотографии и видео предоставлены Игорем Каменевым

На горнолыжном курорте Шерегеш пройдёт V фестиваль весеннего солнцекатания Grelka, сноубордисты и лыжники будут спускаться со склонов горнолыжки и прыгать в бассейн в карнавальных костюмах, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 апреля один из организаторов фестиваля Игорь Каменев.

С 8 по 9 апреля на горнолыжном курорте Шерегеш состоится ежегодный GrelkaFest, пятый по счёту. Организаторы обещают музыкальные сеты от модных DJ, зажигательные вечеринки, конкурс сноубордической красоты «Мисс Шерегеш», Instaмарафон, фестиваль красок Холи, открытый чемпионат по кикеру, Снежный dance battle, бампербол и прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах.

«Впервые решили провести зрелищные dance battle, бампербол, прыжки в бассейн в костюмах, лыжах и сноубордах. В снежном баттле танцоры будут соревноваться прямо под открытым небом! Принять участие в конкурсе смогут все, кто пришел на фестиваль в карнавальных костюмах. Прыжки в костюмах в воду, прежде всего, должны быть фееричными», — рассказал Игорь Каменев.

В рамках фестиваля пройдёт конкурс Pool & Ride Contest. Участники в карнавальных костюмах будут съезжать на сноуборде или лыжах со снежного склона, который заканчивается большим бассейном с водой. Специальное жюри будет оценивать выступления экстремалов по трём категориям: сложность трюка, оригинальность костюма и общее впечатление от проката. Победитель получит 20 тысяч рублей от губернатора Кемеровской области, а остальные участники — памятные сувениры.

Победительница традиционного конкурса красоты «Мисс Шерегеш» выиграет поездку в Италию. К участию в конкурсе допускаются девушки старше 18 лет, которые умеют кататься на сноуборде или горных лыжах и имеют стройную фигуру.

Ежегодный фестиваль Grelka — это одно из ключевых событий горнолыжного сезона на курорте Шерегеш. За всю историю GrelkaFest посетили более 80 тысяч человек. Фестиваль популярен среди жителей Сибири и России в целом.

Напомним, что в апреле 2016 года премьер-министр России Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Кузбасс посетил Шерегеш на третий день фестиваля Grelka.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме

Мартовские монстры: огромная обезьяна и пришелец

 5 апреля, 11:31 • колонка
Максим Генинг
кинолюбитель
Киноколумнист Сиб.фм рассказывает о недавних премьерах, созданных лишь для того, чтобы увлечь или напугать зрителя
 17 марта, 11:17 • репортаж

Откатали: джиббинг в городских руинах

В недостроенном ДК «Сибсельмаша» в Новосибирске прошли соревнования Drive Urban Snowboard. Корреспондент Сиб.фм посмотрел, как спортсмены выполняли трюки в готовящемся под снос здании.
 2 марта, 07:46 • статья

Что смотрят женщины

Пока одни уже заказывают цветы и ломают голову над подарками для своих дам, другие, считая гендерные праздники пережитками прошлого, просто ждут ещё один дополнительный выходной. И для тех, и для других есть отличная идея, как нестандартно провести в этом году 8 марта: кинотеатр «Победа» приготовил целых три сценария в разных жанрах. Корреспондент Сиб.фм познакомился со сценарными заявками и убедился, что каждая гарантирует праздничный вечер с хеппи-эндом.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    