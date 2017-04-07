Следствие до сих пор не может установить причины падения пассажирского вертолёта Robinson в Республике Алтай в феврале 2017 года — согласно полученным данным, судно было технически исправно и заправлено качественным топливом, узнал корреспондент Сиб.фм 7 апреля из опубликованного агентством «Интерфакс» интервью с руководителем Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Сергеем Грызыхиным.

Напомним, что вертолёт пропал 12 февраля, информация о его крушении в Турочакском районе над озером Телецким поступила в МЧС от очевидца. По его словам, через минуту после взлёта вертолёта в районе кордона Кокши произошло падение судна в воду на удалении около километра от берега. В момент взлёта на борту воздушного судна находились пять человек: бывший вице-премьер Республики Алтай Анатолий Банных, пилот вертолёта Дмитрий Ракитский, жена пилота Елена Ракитская, заместитель директора Heliport Moscow Марина Козинцева и известный спортсмен-бейсджампер Глеб Вореводин.

На месте предполагаемого падения вертолёта более двух недель продолжалась поисковая операция с использованием глубоководных аппаратов. Было обнаружено тело одной из пассажирок и небольшие фрагменты обшивки и салона вертолёта. По словам Сергея Грызыхина, по найденным обломкам невозможно установить причины аварии.

«Обстоятельства происшествия <...> в данный момент нам не позволяют сделать выводы относительно причин произошедшего. Следствием выполнены все действия, которые возможно выполнить в отсутствие самого воздушного судна, потерпевшего крушение, а также тел погибших. Это и выемки документов на воздушное судно, и допросы свидетелей, и осмотр обнаруженных фрагментов вертолёта, и назначение судебно-медицинской экспертизы тела погибшей с целью установления причины смерти», — рассказал Грызыхин.

Он также сообщил, что следствие по-прежнему рассматривает в качестве основной версии катастрофы ошибку пилотирования, на что косвенно указывают обстоятельства полёта, в частности вылет в тёмное время суток. Также изучается версия возникновения нештатной ситуации на борту вследствие технической неисправности вертолёта.

«Вместе с тем, следует добавить, что результаты проведённой химической экспертизы топлива, которым был заправлен Robinson накануне вылета, показали, что оно полностью соответствует предъявляемым требованиям качества. Кроме того, в соответствии с показаниями лиц, производивших техническое обслуживание, вертолёт был технически исправен», — уточнил представитель СКР.

Стоит отметить, что в марте Росавиация сообщала о том, что командир вертолёта Robinson, потерпевшего крушение над Телецким озером, нарушил сразу несколько правил полётов, что и могло привести к трагедии — например, у него было просрочено медицинское заключение, что полностью исключало возможность полёта. Кроме того, поскольку полёт выполнялся над водоёмом, на вертолёте должны были быть установлены специальные поплавки, без них пролёт над водными объектами запрещён, но их не было.