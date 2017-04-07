Следователи вернули прошедшую через тайгу тувинскую девочку матери

Жительница Тувы забрала из приюта свою четырёхлетнюю дочь Саглану Салчак, прошедшую восемь километров через дикую тайгу ради помощи бабушке, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Российской газеты» 7 апреля.

Ребёнка определили в приют Тере-Хольcкого района после того, как тувинские следователи возбудили уголовное дело в отношении её 31-летней матери Эляноры Салчак за оставление в опасности пожилого человека и маленького ребёнка. Женщину задержали и отправили в Кызыл для выяснения всех обстоятельств.

Инцидент произошёл 8 февраля в Тере-Хольском районе республики. Девочка жила вместе с бабушкой и дедом, инвалидом по зрению, на труднодоступной чабанской стоянке Салдам-Белдир. По версии следствия, когда бабушке стало плохо, дед отправил внучку за помощью.

Девочка преодолела восемь километров пути по заснеженной тайге, с собой у неё был только коробок спичек. Не сбиться с дороги ей помогло то, что она шла по руслу замёрзшей реки. На походе к другой чабанской стоянке её случайно заметили местные жители.

Врачи осмотрели ребёнка, у неё было общее переохлаждение организма. Следственные органы полагают, что во всём произошедшем виновата 31-летняя мать ребёнка, перепоручившая заботу о девочке пожилым родителям. Девочку определили в приют.

«В настоящее время мама написала заявление и забрала Саглану из социального центра помощи семье и детям. Сейчас, ввиду того, что идёт следствие, они вместе проживают в Кызыле у родственников», — сообщила уполномоченный по правам ребёнка по Республике Тыва Ольга Россова.

Напомним, что в марте 2017 года губернатор Тувы Шолбан Кара-оол выступил против намерений следственного комитета изъять девочку из семьи. Такую же позицию высказала уполномоченная при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова.