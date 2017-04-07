 

Выставка редких краеведческих изданий открылась в Новосибирске

 7 апреля, 12:48
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Выставка редких краеведческих изданий открылась в Новосибирске
Фото предоставлены организаторами выставки

Выставка «Страна моя, Земля моя — 2017» открылась в Новосибирске 1 апреля. На ней представлена литература по туризму и этнографии, карты, путеводители и археологические артефакты, узнал корреспондент Сиб.фм 7 апреля из сообщения организаторов.

Автор выставки — путешественник и коллекционер Алексей Верхоланцев. Экспонаты он собирал в течение 20 лет.

«Началось всё в студенческие годы, когда родители отправили меня в путешествие в Питер и по Золотому кольцу. Потом был сплав по речке Кия в Кемеровской области. Так начал собираться материал: я много ездил по стране, привозил экспонаты — туристические буклеты, карты, книги и даже находки. Когда собранная коллекция продавила диван, а книги по туризму вытеснили домашнюю библиотеку, я понял, что надо с этим что-то делать. Сначала проводил выставки для школьников в Маслянино, затем семь лет пополнял коллекцию, мечтал выставиться в Новосибирске — и вот, удалось! По-моему, коллекция, посвящённая такой тематике, в России до меня не выставлялась!» — рассказал Верхоланцев.

На выставке представлено около двух тысяч экспонатов. Среди них — печатные и рисованные карты, схемы, путеводители, фотографии. Важная часть экспозиции — литература по туризму, краеведению, этнографии, истории и археологии, архитектуре, книги о памятных местах художников и писателей. Все они издавались с 1940-х годов. География выставки — не только Россия, в том числе Крым и Новосибирская область, но и страны бывшего СССР, бывшая Чехословакия, Китай, Польша, Германия и другие.

«Лично меня больше всего заинтересовали карты и путеводители. Их большое количество — с 50-х годов, есть более ранние. Очень интересно их разглядывать. Они разные: с чёрно-белыми рисунками и фотографиями, какими-то заметками, подарочными надписями. Видно, что они уже многое прошли. Это живая история страны — СССР. У нас общее прошлое, настоящее и будущее! У нас общая земля!», — поделилась гид выставки Слава Артемьева.

Посетителям представлена возможность сфотографироваться с редкими изданиями и археологическими артефактами, почитать интересующие книги.

Выставка работает до 1 мая по адресу: улица Вокзальная магистраль, 1 — цоколь справа, второй этаж. Стоимость входа для школьников — 30 рублей, студентов — 50, взрослых — 100.

Напомним, в марте новосибирский художник Павел Головкин представил свою инсталляцию на 37-м Парижском международном книжном салоне.

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