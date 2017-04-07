Взрывотехники проверили подозрительную находку у супермаркета в Новосибирске

Полиция оцепила парковку у супермаркета в Калининском районе Новосибирска из-за сообщения о находке подозрительного предмета, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 апреля дежурный сотрудник пресс-службы управления МВД.

Тревожный звонок поступил в полицию в 10:05 утра: женщина рассказала о том, что увидела подозрительный предмет на парковке у супермаркета «Мегас» в Калининском районе Новосибирска.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинолог с собакой и сапёры. Парковка у магазина на улице Ипподромской, 46 была оцеплена.

Группа «ВКонтакте» «АСТ-54» опубликовала сообщения очевидцев о том, что сапёры проверяли припаркованный внедорожник Lexus LX470 кремового цвета и седан Toyota Chaser X90, у которого разобрали салон.

«Эвакуация посетителей супермаркета не проводилась, территорию проверили, опасные предметы не обнаружены. Сейчас оцепление парковки снято», — сообщил сотрудник пресс-службы полиции.

Напомним, что 29 апреля 2015 года жители Новосибирска приняли найденную в Нижней Ельцовке дымовую шашку за противотанковую мину.