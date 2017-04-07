 

Взрывотехники проверили подозрительную находку у супермаркета в Новосибирске

 7 апреля, 14:41
подходящие темы
Взрывотехники проверили подозрительную находку у супермаркета в Новосибирске
Фото с сайта sgnsk.ru

Полиция оцепила парковку у супермаркета в Калининском районе Новосибирска из-за сообщения о находке подозрительного предмета, рассказал корреспонденту Сиб.фм 7 апреля дежурный сотрудник пресс-службы управления МВД.

Тревожный звонок поступил в полицию в 10:05 утра: женщина рассказала о том, что увидела подозрительный предмет на парковке у супермаркета «Мегас» в Калининском районе Новосибирска.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, кинолог с собакой и сапёры. Парковка у магазина на улице Ипподромской, 46 была оцеплена.

Группа «ВКонтакте» «АСТ-54» опубликовала сообщения очевидцев о том, что сапёры проверяли припаркованный внедорожник Lexus LX470 кремового цвета и седан Toyota Chaser X90, у которого разобрали салон.

«Эвакуация посетителей супермаркета не проводилась, территорию проверили, опасные предметы не обнаружены. Сейчас оцепление парковки снято», — сообщил сотрудник пресс-службы полиции.

Напомним, что 29 апреля 2015 года жители Новосибирска приняли найденную в Нижней Ельцовке дымовую шашку за противотанковую мину.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    