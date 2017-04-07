 

Житель Иркутска пожаловался на упавший с самолёта кусок глины на его машину

 7 апреля, 13:32
подходящие темы
Житель Иркутска пожаловался на упавший с самолёта кусок глины на его машину
Фото с сайта cameralabs.org

В Иркутске мужчина пожаловался на авиакомпанию «Якутия»: с пролетающего над городом самолёта упал кусок глины и повредил его только что купленный автомобиль, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Вести Иркутск» 7 апреля.

Инцидент произошёл 1 апреля. Житель Иркутска Никита Лупский и его супруга купили на автомобильном рынке новую машину. По словам владельца, не успели они уехать с рынка, как автомобиль был испорчен. Сверху на него упал кусок глины. В этот момент заходил на посадку самолёт авиакомпании «Якутия».

«Вышли. Вот буквально подошли к автомобилю, и тут с неба с пролетающего самолёта отвалился кусок глины и попал. А если бы в голову, то могло убить, наверное. Посыпало мою машину, как летел самолёт. Здания обсыпало, и за зданием парковка тоже есть, там мы увидели куски глины», — прокомментировал Никита Лупский.

Прилетевший с неба кусок красной глины помял стойку, повредил лобовое стекло и капот автомобиля. Прибывшие на место полицейские расценили сообщение как шутку. Сотрудники автосалона подтвердили случившееся. Повреждения зафиксировали.

«Пролетал самолёт и, видимо, от него что-то отвалилось, что-то типа камней. Рядом стояла женщина, чуть в неё не прилетело. В итоге только на машину всё попало», — рассказал сотрудник автосалона Сергей Малясов.

Юристы посоветовали владельцам сделать оценку автомобиля, направить претензию авиакомпании и обратиться в суд. Представители компании «Якутия» заверили, что возместят нанесённый ущерб, если подтвердится, что глина упала действительно с их самолёта.

Напомним, что 7 марта 2017 года в Новосибирске кирпичная кладка обрушилась со стены жилого дома на припаркованный автомобиль.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
 9.11.2016, 11:59 • статья

Премиальный дефицит

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что происходит с рынком люксовых автомобильных брендов, какие авто класса премиум можно купить в Новосибирске, а какие — нет.
самое популярное
 26 марта, 15:05 • новость

Тысячи жителей Новосибирска вышли на митинг против коррупции «Он вам не Димон»

Более двух тысяч человек собрались на митинг против коррупции под названием «Он вам не Димон» в центре Новосибирска.
 27 марта, 18:33 • новость

Иркутский губернатор умер в московской больнице

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко скончался в одной из больниц Москвы.
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 25 марта, 16:20 • новость

Команда Навального добилась через суд проведения митинга против коррупции в Новосибирске

Мэрия Новосибирска отказала команде оппозиционера Алексея Навального в проведении митинга и пикета против коррупции в центре города, активисты добились через суд разрешения на митинг возле театра «Глобус».
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 25 марта, 18:03 • новость

Иркутская женщина-силач прокатила в багажнике подрезавшего её автохама

В Иркутске мастер спорта по пауэрлифтингу Оксана Кошелева наказала мужчину за опасную парковку — погрузила его в багажник своего автомобиля и прокатила 100 метров.
присоединяйтесь!
    