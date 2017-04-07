Житель Иркутска пожаловался на упавший с самолёта кусок глины на его машину

В Иркутске мужчина пожаловался на авиакомпанию «Якутия»: с пролетающего над городом самолёта упал кусок глины и повредил его только что купленный автомобиль, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Вести Иркутск» 7 апреля.

Инцидент произошёл 1 апреля. Житель Иркутска Никита Лупский и его супруга купили на автомобильном рынке новую машину. По словам владельца, не успели они уехать с рынка, как автомобиль был испорчен. Сверху на него упал кусок глины. В этот момент заходил на посадку самолёт авиакомпании «Якутия».

«Вышли. Вот буквально подошли к автомобилю, и тут с неба с пролетающего самолёта отвалился кусок глины и попал. А если бы в голову, то могло убить, наверное. Посыпало мою машину, как летел самолёт. Здания обсыпало, и за зданием парковка тоже есть, там мы увидели куски глины», — прокомментировал Никита Лупский.

Прилетевший с неба кусок красной глины помял стойку, повредил лобовое стекло и капот автомобиля. Прибывшие на место полицейские расценили сообщение как шутку. Сотрудники автосалона подтвердили случившееся. Повреждения зафиксировали.

«Пролетал самолёт и, видимо, от него что-то отвалилось, что-то типа камней. Рядом стояла женщина, чуть в неё не прилетело. В итоге только на машину всё попало», — рассказал сотрудник автосалона Сергей Малясов.

Юристы посоветовали владельцам сделать оценку автомобиля, направить претензию авиакомпании и обратиться в суд. Представители компании «Якутия» заверили, что возместят нанесённый ущерб, если подтвердится, что глина упала действительно с их самолёта.

Напомним, что 7 марта 2017 года в Новосибирске кирпичная кладка обрушилась со стены жилого дома на припаркованный автомобиль.