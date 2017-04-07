Звезда новосибирского балета заменила диктатора Владимира Познера на Тотальном диктанте

Новосибирский концертный зал имени Каца станет крупнейшей площадкой Тотального диктанта — звезда российского балета Анна Жарова прочитает диктант вместо Владимира Познера, узнал 7 апреля корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря Тотального диктанта.

Организаторы раскрыли имя диктатора текста на крупнейшей площадке Тотального диктанта в Новосибирске. Народная артистка России, прима-балерина Театра оперы и балета Анна Жарова будет диктовать текст Леонида Юзефовича со сцены большого концертного зала имени Арнольда Каца.

Ранее организаторы приглашали Владимира Познера стать диктатором текста, однако телеведущий сослался на плотный график съёмок. В оргкомитете искали мастера русской речи уровня Познера, из трёх кандидатур была выбрана Анна Жарова.

"Зал, заполненный не слушателями концерта, а теми, кто придёт проверить грамотность — написать диктант — будет представлять очень необычную картину, которая может служить прекрасным символом самой акции",- уверен генеральный директор Новосибирской филармонии Бейбит Мухамедин.

Зал имени Каца уникален не только вместительностью, но и хорошей акустикой, которая передаст все оттенки речи диктатора, способствующие более грамотному написанию диктанта, подчеркнули в оргкомитете акции.

Напомним, что Тотальный диктант впервые прочитает робот-диктатор на площадке в Новосибирском госуниверситете экономики и управления. Также площадками для акции впервые станут две сибирские ГЭС.