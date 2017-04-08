Жители Новосибирска написали Тотальный диктант о Каме и стерляди

8 апреля в 866 городах на шести континентах все желающие проверить свою грамотность пишут Тотальный диктант: в Новосибирске участники писали вторую часть текста Леонида Юзефовича «Город на реке» — «Пермь. Кама», узнал корреспондент Сиб.фм 8 апреля, присоединившись к акции.

Диктант разделён на части, чтобы их написали в разных часовых поясах. Первая часть посвящена Санкт-Петербургу и Неве, вторая — Перми и Каме, третья — Улан-Удэ и Селенге. Это места, которые являются родными для автора текста Леонида Юзефовича.

«Я благодарен Тотальному диктанту, потому что если бы не предложение написать его текст, я никогда бы не смог выразить свою любовь к этим трём городам и к этим трём рекам, а через них и ко всей нашей стране. Мы не всегда говорим слова любви, мы часто забываем это делать, а вы их напишите», — сказал Леонид Юзефович в видеообращении к участникам диктанта.

В Новосибирске написали текст о Перми и Каме, в котором есть детские воспоминания писателя, рассказ о том, как в старину перевозили стерлядь в Петербург: чтобы она не испортилась, в жабры клали смоченную в коньяке вату.

Например, в одной из поточных аудиторий НГТУ диктант прочитал солист Новосибирского театра оперы и балета Иван Кузнецов.

«Конечно, я переживал перед началом диктанта, но очень понравилось работать с аудиторией, несмотря на возникающие технические неполадки. Участникам акции иногда тяжело было воспринимать слова, которые сейчас активно не используются, но нужно их знать, чтить историю», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Иван Кузнецов после диктанта.

Напомним, что прима-балерина оперного театра Анна Жарова продиктовала текст со сцены большого концертного зала имени Арнольда Каца.