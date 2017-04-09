Иркутский СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих

Управление СК по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении молодого человека за размещение на странице в социальной сети материалов, оскорбляющих религиозные чувства верующих, узнал корреспондент Сиб.фм 9 апреля из сообщения пресс-службы ведомства.

По версии следствия, 19-летний житель Иркутской области в 2015-2016 годах разместил на своей странице в одной из социальных сетей материалы, оскорбляющие религиозные чувства верующих.

Следователи СК вместе с полицейскими провели обыск, чтобы установить очевидцев произошедшего и изъять интересующее следствие оборудование. В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

В сообщении СК отмечается, что действия следственных органов касаются только данного дела и не связаны с проведением различных акций и митингов на территории Иркутской области.

Напомним, что 19 апреля 2016 года губернатор Владимир Городецкий заявил, что полиция будет жёстче защищать чувства верующих, если участники Монстрации попытаются провести своё шествие по традиционному маршруту.