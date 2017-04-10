Детские соревнования по скалолазанию прошли в Новосибирске

Маленькие скалолазы со всей Сибири приняли участие в Открытых детско-юношеских соревнованиях по скалолазанию, которые состоялись в Новосибирске, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 апреля управляющий Центра скалолазания «Панорама» Илья Усенко.

С 8 по 9 апреля в новосибирском Центре скалолазания «Панорама» прошли Открытые детско-юношеские соревнования по скалолазанию. В них приняли участие 167 человек в возрасте от 7 до 15 лет из Новосибирска, Томска, Кемерова, Абакана и Рубцовска.

Скалолазы соревновались в двух дисциплинах — трудности и скорости. Участники лезли по зацепам с верхней страховкой. Цель — достичь самого верхнего зацепа, который называется топом. Скорость отличается от трудности тем, что пролезть трассу нужно за минимальное время.

«Детская школа по скалолазанию открылась вместе с „Панорамой“ в 2014 году, — рассказал Илья Усенко корреспонденту Сиб.фм. — На протяжении этого времени дети занимались под руководством опытного тренера Александра Нагорова. Девятилетнюю Ульяну Шелковникову, которая победила в трудности и заняла второе место в скорости, подготовил другой наш тренер Георгий Дуплинский. Тренировки не прошли зря — дети показывают отличные результаты. Некоторые из них смогли получить спортивные разряды на этих соревнованиях».

Тренер Александр Нагорный отметил, что если в самых младших возрастах спортсмены не обладают большим опытом, то среди старшей группы большинство участников уже имеют спортивные разряды.

Соревнования организовала федерация скалолазания Новосибирской области при поддержке управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска.

«Если оценивать количество детей, регулярно занимающихся скалолазанием в нашей области, то их цифра приближается к 500, не считая тех, кто приходит в скалодромы эпизодически, для интереса», — подчеркнула президент федерации скалолазания Новосибирской области Ольга Бурдакова.

Итоги подводили по трём возрастным группам. В дисциплине скорость среди девушек и девочек победили Софья Ледовских из ДЮСШ Новосибирска, Екатерина Логинова из Кемерова и Анастасия Бочарова из Рубцовска. Лучшими в скорости среди юношей и мальчиков стали Максим Пестов из Рубцовска, Владимир Ханжин из Новосибирска, Иван Марков из Абакана.

В дисциплине трудность победили Ульяна Шелковникова из «Панорамы» Новосибирска, Анастасия Зайкова из ДЮСШ Новосибирска, Екатерина Пляшешникова из Томска, Макар Степанчук из «Панорамы» Новосибирска, Иван Марков из Абакана и Владимир Кириков из Томска.

Напомним, что в марте 2017 года в Томске прошёл Открытый чемпионат по болдерингу, в рамках которого скалолазы попробовали свои силы на пяти скалодромах города.