 

Губернатор Городецкий ответил на высказывание главы Хакасии про Новосибирск-колхоз

 10 апреля, 18:47
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Губернатор Городецкий ответил на высказывание главы Хакасии про Новосибирск-колхоз
Фото с сайта flashnord.com

Глава Новосибирской области Владимир Городецкий назвал высказывание главы Хакасии Виктора Зимина о Новосибирске-колхозе «хамским» и «огульным», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсанта» 10 апреля.

В конце марта СМИ опубликовали слова главы Хакасии Виктора Зимина с оценкой, какие города живут цивилизованнее. Зимин назвал Новосибирск «колхозом» и «деревней».

«Почему-то жители Новосибирска считают, что они цивилизованнее живут. Они — колхоз и деревня, — сказал Зимин. — Посмотрите цифры. Мы выше стоим и по качеству машин, и по заработной плате. Есть достойный уровень заработной платы — есть достойный автомобиль и одежда. А от лучшей жизни и женщины красивее. Живут красиво там, где живут богаче. Все это знают. Красивые и умные приезжают туда, где лучше. Это же правда, поэтому Москва всегда и стягивает на себя элиту общества».


После развернувшейся шумихи в СМИ пресс-служба правительства Хакасии заявила, что слова Зимина были «выдернуты из контекста».

«Я понимаю, когда хочется рассказать о своём крае — ты живёёшь здесь, вкладываешь частичку своей души в свой труд, но при этом показать, как плохо в других регионах — это делать недопустимо. Так безапелляционно, как это допустил Виктор Михайлович Зимин, считаю, недостойно», — прокомментировал высказывание главы Хакасии Владимир Городецкий.

Губернатор припомнил, что после пожаров в Хакасии в 2015 году жители Новосибирска одни из первых пришли на помощь погорельцам.

«Люди собирали одежду, вещи. В регион были отправлены стройматериалы, поехали строители, — сказал Городецкий. — В адрес этих людей сказать такие нелицеприятные слова... Это характеризует то, что есть. Я считаю, что это недостойный поступок высшего должностного лица. Так огульно и по-хамски, даже, думаю, недопустимо».

Напомним, что в марте 2017 года новосибирский губернатор Владимир Городецкий прокомментировал требования своей отставки, которые связаны с повышением тарифов ЖКХ на 15 %.

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