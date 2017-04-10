 

Мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в Новосибирске

 10 апреля, 14:14
были упомянуты
подходящие темы
Мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в Новосибирске
Октябрьский мост. Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирске с Октябрьского моста мужчина спрыгнул в реку Обь, спасатели отправились на его поиски, сообщил корреспонденту Сиб.фм 10 апреля очевидец.

10 апреля примерно в 13:40 мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в воду. В это время по мосту мимо проходила жительница Новосибирска Валерия.

«Я увидела мужчину, который собирался прыгать с моста. Бросилась к нему, чтобы отговорить его от этого шага, но не успела, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Валерия. — Я вызвала спасателей. Они приехали быстро, но его уже унесло течением. Сейчас я в полиции и рассказываю о случившемся».

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выехали на место, но мужчину обнаружить не удалось.

«Два экипажа искали его вплоть до Димитровского моста, — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин. — Скорость течения реки составляет около 5 км/ч. Воду сбрасывают — течение увеличивается. Где его можно сейчас искать — непонятно».

Сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Антон Сурнин сказал, что по данному факту проводится проверка. Личность прыгнувшего в реку мужчины будет устанавливаться в том числе и по обращениям о без вести пропавших. Пока полиция располагает только показаниями очевидцев.

Напомним, что в феврале 2017 года спасатели МАСС Новосибирска вытащили из ледяной воды мужчину с психическими отклонениями, спрыгнувшего с Октябрьского моста.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 31.12.2016, 14:37 • статья

2016 в событиях, фактах, лицах

Уходящий 2016 год в главных фактах, событиях, персонах и комментариях: открытия, фестивали, катастрофы, спасения, освобождения, отставки и многое другое.
 29.02.2016, 10:00 • репортаж

Мы всегда тут стояли

27 февраля 2015 года в Москве был убит политик Борис Немцов. В Новосибирске власти не стали запрещать пикеты в честь Немцова, дав им затеряться на фоне других событий. Корреспондент Сиб.фм оценил, как в городе почтили память оппозиционного политика.

От Никольска до Новосибирска

 27.11.2015, 07:00 • колонка
Арсений Арсеньев
репортёр из прошлого
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 28 марта, 12:44 • новость

Новосибирские синоптики озвучили прогноз на три месяца вперёд

Начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик сообщила, в каких регионах Западной Сибири пройдут осадки и установится тёплая погода в ближайшие три месяца.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 29 марта, 11:50 • новость

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на ближайшей неделе в Новосибирске

Метеорологи озвучили прогноз в Новосибирске и области на ближайшую неделю, отметив резкие перепады температур.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 28 марта, 10:23 • новость

Догхантер подстрелил лайку-самоеда в новосибирском Академгородке

Житель новосибирского Академгородка подстрелил из травматического пистолета самоедскую лайку во время прогулки и угрожал другим владельцам собак.
присоединяйтесь!
    