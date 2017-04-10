Мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в Новосибирске

В Новосибирске с Октябрьского моста мужчина спрыгнул в реку Обь, спасатели отправились на его поиски, сообщил корреспонденту Сиб.фм 10 апреля очевидец.

10 апреля примерно в 13:40 мужчина спрыгнул с Октябрьского моста в воду. В это время по мосту мимо проходила жительница Новосибирска Валерия.

«Я увидела мужчину, который собирался прыгать с моста. Бросилась к нему, чтобы отговорить его от этого шага, но не успела, — рассказала корреспонденту Сиб.фм Валерия. — Я вызвала спасателей. Они приехали быстро, но его уже унесло течением. Сейчас я в полиции и рассказываю о случившемся».

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) выехали на место, но мужчину обнаружить не удалось.

«Два экипажа искали его вплоть до Димитровского моста, — пояснил корреспонденту Сиб.фм начальник МАСС Дмитрий Фокин. — Скорость течения реки составляет около 5 км/ч. Воду сбрасывают — течение увеличивается. Где его можно сейчас искать — непонятно».

Сотрудник пресс-службы МВД по Новосибирской области Антон Сурнин сказал, что по данному факту проводится проверка. Личность прыгнувшего в реку мужчины будет устанавливаться в том числе и по обращениям о без вести пропавших. Пока полиция располагает только показаниями очевидцев.

Напомним, что в феврале 2017 года спасатели МАСС Новосибирска вытащили из ледяной воды мужчину с психическими отклонениями, спрыгнувшего с Октябрьского моста.