Специалисты назвали Новосибирск родиной пульмонологии Сибири и Дальнего Востока

В Новосибирской областной клинической больнице прошёл VII Сибирский пульмонологический форум «Современные проблемы пульмонологии: достижения и перспективы», на котором обсудили поиск эффективных терапевтических методов лечения лёгочных заболеваний, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля в пресс-службе больницы.

7-8 апреля пульмонологический форум собрал более 250 специалистов из разных городов России — от Санкт-Петербурга до Владивостока. Организатор мероприятия — главный пульмонолог Новосибирской области, заведующая пульмонологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Любовь Куделя.

В форуме участвовали не только узкие специалисты, но и терапевты, потому что именно они в районных больницах диагностируют лёгочные заболевания — бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь лёгких, идиопатический лёгочный фиброз. Эти заболевания существенно снижают качество жизни людей.

«Новосибирск можно считать родиной пульмонологии Сибири и Дальнего Востока. Это связано прежде всего с именем новосибирского академика Лидии Дмитриевны Сидоровой: именно она заложила основы пульмонологической школы за Уралом. Сегодня проблемы лёгочного здоровья очень актуальны. Медицинская наука не стоит на месте: меняются подходы, и на таких встречах мы решаем очень конкретные вопросы, обсуждаем, как вести пациента в реальной врачебной практике. От того, как мы будем работать, зависит, как будет жить наш пациент», — рассказала главный терапевт-пульмонолог Дальневосточного федерального округа из Владивостока Вера Невзорова.

Врачи поделились друг с другом опытом: обсудили тактики лечения, новые методики и современные препараты для больных лёгочными заболеваниями. В этом году послушать доклады и поучаствовать в дискуссиях в Новосибирскую областную больницу приехали коллеги новосибирских врачей из Барнаула.

На седьмом пульмонологическом форуме акцент был сделан на лечении интерстициальных болезней, при которых поражается ткань лёгких. Они требуют особой терапии и тщательного подбора лекарственных препаратов.

Напомним, что в марте 2017 года в Новосибирской областной клинической больнице прошла ХIV Межрегиональная научно-практическая конференция «Современные аспекты анестезиологии и интенсивной терапии».