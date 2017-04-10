 

Новосибирский «пылающий ангел» выиграл карнавальный контест экстремалов в Шерегеше

 10 апреля, 08:17
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Новосибирский «пылающий ангел» выиграл карнавальный контест экстремалов в Шерегеше
Фото Дарьи Семионовой для Rooks Sheregesh

Ведущий из Новосибирска в костюме падшего ангела победил в соревнованиях прыжков в бассейн на горных лыжах и сноуборде, перед прыжком он поджёг себя, узнал 10 апреля корреспондент Сиб.фм от партнёров Grelka Fest.

Более 50 горнолыжников и сноубордистов устроили соревнования костюмированных прыжков в бассейн на склоне горы Зелёной. Новосибирские организаторы из бара The Rooks Sheregesh устроили карнавальный контест в рамках фестиваля экстремальных видов спорта Grelka Fest 2017 в Шерегеше.

Участники из Новосибирска, Кемерова, Москвы, Нового Уренгоя должны были совершить прыжок с трамплина в бассейн с ледяной водой, жюри оценивало красоту трюка и оригинальность костюма.

Любители экстремальных видов спорта прыгали в костюмах Пикачу, супергероя Ртути, роботов из фильма «Трансформеры», солиста группы Kiss и других. Призовые места заняли спортсмены в костюмах спецназовцев, десептикона и божьей коровки.

Свадебный ведущий из Новосибирска Антон Редьков готовил костюм пылающего ангела около двух недель, чтобы поджечь себя и совершить экстремальный трюк накануне вербного воскресенья. Его прыжок выиграл контест с призом в 20 тысяч рублей.

«Нам пришлось бороться с непогодой и колоть быстро намёрзший лёд в бассейне. Специалист по экстремальным соревнованиям из Санкт-Петербурга Денис Шляпников признался, что это самое сложное мероприятие за десять лет его работы. Всю неделю с 1 апреля в Шерегеше была жуткая погода — метели, ветер до 25 м/с, мороз до −19 °С. Ломалась техника, замерзали шланги, вода, ломались лопаты, не ломались только люди и наша воля», — признался Сиб.фм один из организаторов Игорь Каменев.

Напомним, в октябре 2016 года добровольцы в костюмах сварщиков обстреляли друг в друга из «римских свечей» по правилам дуэлей из «Гарри Поттера», ни один человек не пострадал.

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