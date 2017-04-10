 

Новый автомобиль прививает страсть к путешествиям — новосибирские учёные

 10 апреля, 13:32
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Новый автомобиль прививает страсть к путешествиям &mdash; новосибирские учёные
Фото с сайта carzclub.ru

Новосибирский социолог узнал, что жители Сибири редко путешествуют из-за бедности и плохих дорог. Учёный выяснил, что новый автомобиль прививает страсть к путешествиям, узнал 10 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Новосибирский социолог назвал жителей регионов Сибири и Республики Крым самыми малоподвижными туристами. Завкафедрой общей социологии Новосибирского государственного университета сравнила данные Росстата об уровне жизни населения РФ за 2011 и 2014 год.

Граждане России стали чаще путешествовать с 2007 года, согласно данным Росстата. Вдвое больше туристов стало среди людей старше 15 лет, процент рос до 23,7 % населения в 2014 году.

Чаще всего путешествуют жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также Дальнего Востока. Наиболее активно страсть к путешествиям и рост числа туристов проявились у граждан республик Северного Кавказа. В Южном федеральном округе и регионах Сибири незначительно повысилась мобильность населения.

Плотность дорожной инфраструктуры напрямую повлияла на популярность туризма в Центральном федеральном округе и на Кавказе. Автор социологического исследования Татьяна Черкашина отметила, что в регионах Дальнего Востока хуже всего с дорогами в стране, однако повлиял эффект субсидирования авиаперелётов с Дальнего Востока в европейскую часть России и обратно.

«В Сибири, на юге России и Поволжье средний доход жителя составляет 80-85 % от общероссийской величины. Притом мобильность сибиряков сдерживается не только этим, но и ограниченной транспортной инфраструктурой, а также срединным географическим положением», — объяснила кандидат социологических наук при НГУ Татьяна Черкашина.

Среди групп населения самыми активными туристами оказались владельцы новых авто и семьи с двумя автомобилями, таких оказалось 37-38 % процентов. Владельцы относительно старых авто путешествовали реже, их доля равна 23,2 % от общего числа туристов. Среди прошлогодних туристов нашлось лишь 16,6 % людей, не имевших автомобиля.

«Фактически иммобильность, невозможность путешествовать — один из признаков бедности, который обоснованно используется при измерении бедности на основе лишений», — утверждает Татьяна Черкашина.

Автор исследования, опубликованного в научном журнале «Регион: Экономика и социология» подчеркнула, что ключевым фактором для числа туристов является доходность населения. Она предложила смягчить отсутствие денег на путешествия знакомствами в социальных сетях и умением извлекать из этого туристическую выгоду.

Напомним, социологи объяснили тягу жителей Новосибирска к потреблению духовности и нашли среди части личностных и духовных тренеров жёсткую конкуренцию за клиента. При этом некоторые из них постоянно критикуют конкурентов и не отпускают своих последователей, другие позволяют им совмещать, к примеру, йогу и бизнес-тренинги.

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