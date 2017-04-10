 

Пенсионер с хромотой ушёл за вербой и пропал у ипподрома в Новосибирске

 10 апреля, 10:34
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Пенсионер с хромотой ушёл за вербой и пропал у ипподрома в Новосибирске
Фото с сайта vk.com/lizaalert_novosib

Новосибирские волонтёры начали поиск пропавшего 81-летнего мужчины. Пенсионер ушёл за вербой в сторону ипподрома, узнал 10 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения волонтёрской организации «Лиза Алерт».

Новосибирский отряд «Лиза Алерт» объявил сбор добровольцев для поисков пропавшего Петра Голотина. Волонтёры назначили встречу 10 апреля в 13:00 на улице Станционная, 80б с последующим выездом на место поисков.

Пенсионер Пётр Голотин ушёл из частного дома по улице Успенской в Кировском районе Новосибирска 8 апреля около 11:30.По данным поисково-спасательного отряда, 81-летний мужчина ушёл за вербой в сторону ипподрома.

Согласно 2ГИС он должен был пройти не менее 6,5 километра. Также рядом с домом Голотина находится долина речки Тула.

Пропавший был одет в куртку цвета хаки, вязаную шапку, чёрные резиновые сапоги. Мужчина ростом в 170 см имеет среднее телосложение, седые волосы, карие глаза. Особая примета: во время ходьбы сильно хромает.

Напомним, ранее ребёнок сбежал из детского сада, чтобы попасть в элитную гимназию Новосибирска. Мальчик придумал, что в школе учится его сестра

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