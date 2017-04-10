Режиссёр новосибирского «Тангейзера» перефразировал оперу в Германии

Главный режиссёр новосибирского театра «Красный факел» Тимофей Кулябин представил современную трактовку оперы «Риголетто» в Германии и обвинил российскую культуру в консерватизме, узнал 10 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения Deutsche Welle.

Новосибирский режиссёр Тимофей Кулябин рассказал о «жизни после Тангейзера» перед новой премьерой постановки «Риголетто» в оперном театре немецкого города Вупперталь. Он рассказал, что получил несколько разовых контрактов на постановки в Швейцарии и Германии.

Режиссёр признался, что не чувствует цензуры и раскритиковал консервативный подход в российской культуре. Кулябин напомнил, что предпоследняя его премьера «Процесс» по роману Франца Кафки про бессмысленную судебную систему не отсылает к реальному судебному процессу в деле о новосибирском «Тангейзере».

«Ничего страшного не будет, если ты заменишь одно слово, которое 250 лет пелось по тексту оригинала. Или ты вместо „нет“ скажешь „да“. У нас это было бы сложнее. Это не вопрос цензуры, это связанно с культурой. Это подход», — признался колумнисту Deutsche Welle Тимофей Кулябин.

Премьера новой постановки Кулябина «Риголетто» прошла 9 апреля в Opernhaus Wuppertal. «Историю Риголетто трудно передать, так как она полна средневековой архаики. Где вы найдёте правдоподобные ситуации, когда эффективное проклятие, похищение, беззаконные казни и даже горб играет столь же сильную роль, как у Верди и Гюго? Но если мы не видим таких ситуаций, мы не можем представить современные драмы, которые происходят с реальными людьми», — рассказал в аннотации к премьере режиссёр постановки.

«Искусство — это вообще вещь, с одной стороны, социально важная, с другой стороны — вещь бесстыдная. Функция художника — ниспровергать моральные основы», — уверен Тимофей Кулябин.

Напомним, что в 2016 году корреспондент Сиб.фм расспросил работников Новосибирского театра оперы и балета о последствиях скандала вокруг снятия с репертуара оперы «Тангейзер».