 

Видеоролик пенсионерки-блогера из Хакасии посмотрели 199 тысяч человек

 10 апреля, 08:19
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Видеоролик пенсионерки-блогера из Хакасии посмотрели 199 тысяч человек
Скрин из видеоролика Татьяны Субботиной

Пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина научилась снимать видеоролики при помощи хромакея, она создала канал на YouTube, где делится анекдотами, своим работами и секретами компьютерной графики, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из материалов «Канал-Татьяны».

Татьяна Субботина создала канал в феврале 2012 года для того чтобы рассказать о бытовых мелочах туристам, посещающим остров Пхукет. Однако видеоролики анекдотического содержания о компьютерной графике привлекли большее внимание аудитории. Главная особенность роликов — использование хромакея, с помощью которого возможно совмещать два и более кадра в одной композиции, а также менять фон на понравившийся.

Такая технология съемки позволила женщине виртуально прокатиться на кабриолете, поплавать в океане и погрузиться на его дно. «Жалко, что в нашей молодости не было ютуба, не было интернета, гугла», — отмечает Татьяна Субботина в одном из видеороликов.

Самый популярный ролик на канале Татьяны — «Море волнуется». Его просмотрели 199 тысяч раз.

Напомним, что в июне 2016 года пенсионеры делали селфи на чемпионате по компьютерному многоборью в Новосибирске.

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