Видеоролик пенсионерки-блогера из Хакасии посмотрели 199 тысяч человек

Пенсионерка из Хакасии Татьяна Субботина научилась снимать видеоролики при помощи хромакея, она создала канал на YouTube, где делится анекдотами, своим работами и секретами компьютерной графики, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из материалов «Канал-Татьяны».

Татьяна Субботина создала канал в феврале 2012 года для того чтобы рассказать о бытовых мелочах туристам, посещающим остров Пхукет. Однако видеоролики анекдотического содержания о компьютерной графике привлекли большее внимание аудитории. Главная особенность роликов — использование хромакея, с помощью которого возможно совмещать два и более кадра в одной композиции, а также менять фон на понравившийся.

Такая технология съемки позволила женщине виртуально прокатиться на кабриолете, поплавать в океане и погрузиться на его дно. «Жалко, что в нашей молодости не было ютуба, не было интернета, гугла», — отмечает Татьяна Субботина в одном из видеороликов.

Самый популярный ролик на канале Татьяны — «Море волнуется». Его просмотрели 199 тысяч раз.

Напомним, что в июне 2016 года пенсионеры делали селфи на чемпионате по компьютерному многоборью в Новосибирске.