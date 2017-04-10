Восемь машин ДПС устроили погоню за пьяным водителем в Новосибирске

Автоинспекторы устроили массовую погоню за пьяным водителем по улицам Новосибирска, при задержании нарушителя им пришлось разбить стекло машины и применить силу, рассказал корреспонденту Сиб.фм 10 апреля руководитель отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области Сергей Страдымов.

В соцсетях появилась запись видеорегистратора, на которой запечатлено, как восемь экипажей ДПС преследуют иномарку. Инцидент случился 9 апреля около 17 часов на улице Петухова. Как пояснил Сергей Страдымов, в этот день проходила операция «Нетрезвый водитель», в рамках которой дорожные инспекторы могут останавливать любой автомобиль для осмотра и проверки документов.

Водитель автомобиля Toyota Platz не остановился по требованию инспектора ДПС, а только прибавил скорость. Для его задержания было организовано преследование. Водитель поехал по Винаповскому мосту в сторону торгового центра «Мега». Судя по записи видеорегистратора, в погоне приняло участие восемь экипажей ДПС.

«Сколько экипажей участвует в задержании, решение принимает дежурный по городу. Это зависит от разных обстоятельств, — пояснил корреспонденту Сиб.фм Страдымов. — Водитель создал угрозу безопасности движения. Он остановился, когда его окружили. Закрылся в машине изнутри. Чтобы извлечь водителя из машины, пришлось выбивать стекло в одной из дверей. В автомобиле был 55-летний мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Он пытался оказывать сопротивление».

Стоит отметить, что мужчина был лишён прав по части 3 статьи 12.27 КоАП РФ («Невыполнение обязанностей в связи с ДТП»). На этот раз на него составили три административных протокола: за вождение в нетрезвом виде, неподчинение требованиям сотрудников полиции и невыполнение требований об остановке транспортного средства.

Напомним, что в феврале 2014 года погоня инспекторов ДПС за пьяным водителем в Новосибирске закончилась дракой.