 

Жители Красноярска незаконно торговали кислородом

 10 апреля, 07:28
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Жители Красноярска незаконно торговали кислородом
Фото с сайта civssm.ru

Ленинский районный суд Красноярска вынес приговор двум местным жителям за незаконную торговлю медицинским кислородом, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из сообщения пресс-службы регионального управления СК.

Директор химического завода и директор ООО «Торговый дом „Факел“» занимались незаконным сбытом медицинского кислорода в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» без регистрационного утверждения на лекарственное средство с 23 января по 31 октября 2015 года.

Ленинский районной суд города признал сбытчиков виновными по части 2 статьи 238 УК РФ «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности». Директора получили по пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, каждому из них предстоит выплатить штраф в размере миллиона рублей.

Напомним, что 13 марта 2017 года в Красноярске был осуждён житель Московской области за сбыт контрафактного алкоголя в Сибирь, ставшего причиной массового отравления и гибели людей.

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