 

Жители Кузбасса получат саженцы за доносы на поджигателей леса

 10 апреля, 17:45
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Жители Кузбасса получат саженцы за доносы на поджигателей леса
Саженцы кедра, фото с сайта sdelaem76.ru

Власти Кузбасса будут дарить жителям региона саженцы для личных подворий за сообщения о поджигателях леса, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля из сообщения на официальном сайте областного департамента лесного комплекса.

Департамент уточняет, что с 15 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим, который продлится до 15 июня. На протяжении всего этого периода штрафы за несоблюдение пожарной безопасности будут увеличены вдвое, а лесопожарные бригады, сотрудники МЧС, полиция, представители муниципальной власти усилят контроль за обстановкой в лесах. К профилактике возгораний чиновники намерены привлечь и местных жителей.

«Кузбассовцы могут сообщить о возгораниях и нарушителях особого противопожарного режима по круглосуточному бесплатному единому номеру телефона лесной охраны 8-800-100-94-00. Жители, которые помогут департаменту установить личности поджигателей, получат награду — саженцы для подворья или приусадебного участка», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что с началом особого противопожарного режима за выжигание сухой травы жителей Кузбасса могут оштрафовать на 4 тысячи рублей, должностных лиц — на 40 тысяч рублей, юридические лица могут быть оштрафованы на 500 тысяч рублей. Если в результате поджога возникнет лесной пожар, поджигателю грозит уголовное наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Кузбасские чиновники обещают, что особые меры по обеспечению пожарной безопасности будут приняты в отношении 42 населённых пунктов региона, где наиболее вероятна угроза перехода лесных пожаров на жилой сектор, а также в 49 дачных и садоводческих обществах. В системе мониторинга возгораний будут задействованы космические спутники, камеры наблюдения на сотовых вышках, а также беспилотные летательные аппараты.

Напомним, весной 2015 года жители Забайкальского края, в котором бушевали сильные лесные пожары, задержали 52-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном поджоге леса. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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