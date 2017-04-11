 

Директор алтайского детдома предстанет перед судом за растрату бюджета и избиение воспитанниц

 11 апреля, 11:30
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Директор алтайского детдома предстанет перед судом за растрату бюджета и избиение воспитанниц
Фото с сайта psut.sledcom.ru

Следователи управления следственного комитета по Алтайскому краю направили в суд дело по обвинению директора местного центра помощи детям в том, что по её указанию одна воспитанница била других в наказание за самовольный уход из учреждения, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы ведомства.

По версии следствия, весной 2016 года старшая воспитанница избила девочек 12 и 15 лет по указанию директора центра помощи детям. Это было наказанием за самовольный уход из учреждения.

Кроме того установлено, что с февраля 2013 по август 2016 года обвиняемая получала зарплату за числящуюся в штате центра медсестру. Директор центра также уличена в растрате денег, списанных по фиктивным документам на покупку горюче-смазочных материалов для служебного автомобиля. Ущерб бюджету составил 240 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор центра помощи детям временно отстранена от занимаемой должности и помещена под домашний арест. Также наложен арест на её личный автомобиль.

63-летний директор обвиняется по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия») и части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение и растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения»).

Напомним, в феврале 2017 года следователи Забайкалья начали проверку детского дома № 1 Читы после попытки суицида 15-летней девушки и нелегального аборта её сверстницы.

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