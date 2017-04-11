 

Дорожники убрали 662 тонны грязи за сутки в Новосибирске

 11 апреля, 23:26
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Дорожники убрали 662 тонны грязи за сутки в Новосибирске
фото романа брыгина из архива сиб.фм

Дорожные службы вывезли с улиц Новосибирска 662 тонны грязи за сутки, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Новосибирских новостей» 11 апреля.

В уборке снега, смешанного с грязью, с улиц Новосибирска дорожные службы задействовали 402 единицы техники. Всего было убрано за 11 апреля 662 тонны грязи.

С 8 апреля дорожно-эксплуатационные учреждения начали чистить технические полосы вдоль магистральных дорог. По сообщению издания, работы ведутся на улице Восход и Красном проспекте. Такие работы уже проводились на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Александра Невского, Бориса Богаткова, Богдана Хмельницкого, Ипподромской, Краузе, Мочищенском и Бердском шоссе.

Кроме того, во время проведения противопаводковых работ дорожники чистят дождеприёмные колодцы во местах возможного подтопления.

Напомним, что в феврале 2017 года мэрия Новосибирска признала нехватку снегоуборочной техники на 30 %.

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