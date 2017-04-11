 

Дожди придут в Новосибирскую область в ближайшие дни — синоптики

 11 апреля, 10:13
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Дожди придут в Новосибирскую область в ближайшие дни &mdash; синоптики
Фото Алёны Мартыновой

В Новосибирской области ожидаются дожди, но при этом тёплая погода сохранится, рассказал корреспонденту Сиб.фм 11 апреля пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

По информации гидрометцентра, 12 и 14 апреля в северных районах Новосибирской области пройдут дожди. Но в целом погода будет оставаться тёплой. Температура воздуха днём составит от +10 °С до +15 °С, ночью — около 0 °С.

«Пока мы остаёмся в западных и юго-западных потоках на фоне преимущественно повышенного атмосферного давления. Но тем не менее продвигаются отдельные системы пониженного атмосферного давления», — пояснил корреспонденту Сиб.фм Ренад Ягудин.

Напомним, что с 8 по 10 апреля погода в Новосибирской области заметно наладилась: температура воздуха в Новосибирске достигала +13 °С, а в юго-западных районах области — +18 °С.

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