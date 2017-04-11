Губернатор Виктор Назаров потерял доверие общественников накануне выборов мэра Омска

Прежде лояльные к губернатору общественники выступили против кандидатуры заместителя губернатора региона на пост мэра Омска — петицию об отзыве Станислава Гребенщикова подписали более 320 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из документа.

Вызвавший недовольство омских общественников Станислав Гребенщиков получил личную рекомендацию губернатора, его часто называют основным кандидатом в мэры.

Бывшая журналистка, предприниматель, а сейчас активистка общественного движения Анна Косьяненко составила петицию о возвращении прямых выборов мэра Омска. Главная идея петиции касается несоответствия кандидатуры вице-губернатора Станислава Гребенщикова должности мэра города по моральным и политическим качествам.

В вину Гребенщикову ставят неэффективное управление дорожным фондом региона, неповиновение сотруднику правоохранительных органов на охоте, участие в возможном преднамеренном банкротстве компании «Теплокоммунэнерго», которой Гребенщиков руководил до получения министерского портфеля.

Также общественники считают Станислава Гребенщикова ответственным за провал целого ряда знаковых строек к 300-летнему юбилею Омска (его отмечали в 2016 году), в числе которых Красногорский гидроузел, театр «Галёрка», новый омский аэропорт Фёдоровка и омское метро.

Несмотря на то, что большинство этих объектов было запущено по необоснованным планам в бытность губернатором Леонида Полежаева, общественники считают именно Гребенщикова ответственным за то, что в строительство бесперспективных объектов до сих пор направляются деньги из бюджета.

Припомнили Гребенщикову и фильм-расследование канала «Продвижение», в котором московский строитель обвинил омского губернатора в коррупции и сообщил, что между собой бизнесмены называют его «Стасик-Семь процентов».

Общественница Анна Косьяненко и более 300 подписавших петицию горожан требуют вернуть прямые выборы мэра. За их отмену ещё в 2015 году проголосовал вначале горсовет, а затем законодательное собрание региона — и это не вызвало серьёзных нареканий у горожан.

Ни представители КПРФ, ни представители «Справедливой России», которые грозились оспорить решение через суд, не предприняли активных действий по возвращению старой системы избрания мэра. По новым правилам мэр будет избран горсоветом из двух кандидатов, отобранных специальной комиссией, половину которой составляют делегированные губернатором «известные горожане».

На последние выборы мэра Омска, которые проходили по принципу всеобщего голосования, в 2012 году пришли 17,1 % омичей, имеющих право голосовать. Это был самый низкий результат в истории современной России. На выборах пять лет назад победил ставленник «Единой России», главный инженер НПО «Мостовик» и спикер городского Совета Вячеслав Двораковский. Он стал одним из самых непопулярных мэров не только в Омске, но и в России.

Станислав Гребенщиков, курирующий в омском правительстве вопросы ЖКХ и строительства, подал заявку на участие в выборах за два часа до окончания срока приёма документов. Несмотря на то, что его участие в выборах обсуждалось несколько месяцев, а до этого его кандидатуру выдвинули — без официального согласия самого вице-губернатора — Совет ректоров Омска и татарская культурная автономия «Маданият», выдвижение Гребенщикова в омской прессе назвали «неожиданным». Стало известно о том, что омский губернатор Виктор Назаров, до этого заигрывавший с общественниками, дал Гребенщикову личные рекомендации.

Напомним, что в марте омский обком КПРФ выдвинул кандидатом в мэры областного центра 57-летнего депутата Заксобрания Виктора Жаркова, возможная цель этого выдвижения — попытка срыва самих выборов.