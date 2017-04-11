 

Губернатор Виктор Назаров потерял доверие общественников накануне выборов мэра Омска

 11 апреля, 14:55
были упомянуты
подходящие темы
Губернатор Виктор Назаров потерял доверие общественников накануне выборов мэра Омска
Фото с сайта omskportal.ru

Прежде лояльные к губернатору общественники выступили против кандидатуры заместителя губернатора региона на пост мэра Омска — петицию об отзыве Станислава Гребенщикова подписали более 320 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из документа.

Вызвавший недовольство омских общественников Станислав Гребенщиков получил личную рекомендацию губернатора, его часто называют основным кандидатом в мэры.

Бывшая журналистка, предприниматель, а сейчас активистка общественного движения Анна Косьяненко составила петицию о возвращении прямых выборов мэра Омска. Главная идея петиции касается несоответствия кандидатуры вице-губернатора Станислава Гребенщикова должности мэра города по моральным и политическим качествам.

В вину Гребенщикову ставят неэффективное управление дорожным фондом региона, неповиновение сотруднику правоохранительных органов на охоте, участие в возможном преднамеренном банкротстве компании «Теплокоммунэнерго», которой Гребенщиков руководил до получения министерского портфеля.

Также общественники считают Станислава Гребенщикова ответственным за провал целого ряда знаковых строек к 300-летнему юбилею Омска (его отмечали в 2016 году), в числе которых Красногорский гидроузел, театр «Галёрка», новый омский аэропорт Фёдоровка и омское метро.

Несмотря на то, что большинство этих объектов было запущено по необоснованным планам в бытность губернатором Леонида Полежаева, общественники считают именно Гребенщикова ответственным за то, что в строительство бесперспективных объектов до сих пор направляются деньги из бюджета.

Припомнили Гребенщикову и фильм-расследование канала «Продвижение», в котором московский строитель обвинил омского губернатора в коррупции и сообщил, что между собой бизнесмены называют его «Стасик-Семь процентов».

Общественница Анна Косьяненко и более 300 подписавших петицию горожан требуют вернуть прямые выборы мэра. За их отмену ещё в 2015 году проголосовал вначале горсовет, а затем законодательное собрание региона — и это не вызвало серьёзных нареканий у горожан.

Ни представители КПРФ, ни представители «Справедливой России», которые грозились оспорить решение через суд, не предприняли активных действий по возвращению старой системы избрания мэра. По новым правилам мэр будет избран горсоветом из двух кандидатов, отобранных специальной комиссией, половину которой составляют делегированные губернатором «известные горожане».

На последние выборы мэра Омска, которые проходили по принципу всеобщего голосования, в 2012 году пришли 17,1 % омичей, имеющих право голосовать. Это был самый низкий результат в истории современной России. На выборах пять лет назад победил ставленник «Единой России», главный инженер НПО «Мостовик» и спикер городского Совета Вячеслав Двораковский. Он стал одним из самых непопулярных мэров не только в Омске, но и в России.

Станислав Гребенщиков, курирующий в омском правительстве вопросы ЖКХ и строительства, подал заявку на участие в выборах за два часа до окончания срока приёма документов. Несмотря на то, что его участие в выборах обсуждалось несколько месяцев, а до этого его кандидатуру выдвинули — без официального согласия самого вице-губернатора — Совет ректоров Омска и татарская культурная автономия «Маданият», выдвижение Гребенщикова в омской прессе назвали «неожиданным». Стало известно о том, что омский губернатор Виктор Назаров, до этого заигрывавший с общественниками, дал Гребенщикову личные рекомендации.

Напомним, что в марте омский обком КПРФ выдвинул кандидатом в мэры областного центра 57-летнего депутата Заксобрания Виктора Жаркова, возможная цель этого выдвижения — попытка срыва самих выборов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 4 апреля, 12:07 • статья

Навальный играет чёрными

Политологи Новосибирска рассказали новостному редактору Сиб.фм, почему кампания Алексея Навального успешна в Сибири, разница в интересах мэра и губернатора только на руку оппозиции и что из этого может получиться.
 27 февраля, 12:15 • репортаж

«Его костёр взовьётся до небес»

Как прошла в Новосибирске акция памяти убитого напротив Кремля два года назад оппозиционного политика и что думают её немногочисленные участники о Борисе Немцове.
 21 февраля, 10:00 • интервью

Who is mister Навальный?

Политик Алексей Навальный открыл в Новосибирске региональный предвыборный штаб своей президентской кампании, провёл пресс-конференцию, поговорил с волонтёрами и дал интервью Сиб.фм.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 29 марта, 11:50 • новость

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на ближайшей неделе в Новосибирске

Метеорологи озвучили прогноз в Новосибирске и области на ближайшую неделю, отметив резкие перепады температур.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    