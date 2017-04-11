 

Красноярский министр выплатит штраф за поездку со скрипачом из Новосибирска

 11 апреля, 18:05
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Красноярский министр выплатит штраф за поездку со скрипачом из Новосибирска
Вадим Репин (слева) и Елена Мироненко, фото из социальной сети Instagram

Министр культуры Красноярского края Елена Мироненко оштрафована за то, что не пристегнула ремень безопасности во время езды на заднем сиденье автомобиля, в котором он предусмотрен, — информацию об этом в ГИБДД направили пользователи сети Instagram, заметившие нарушение на видео, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения красноярского телеканала ТВК.

Видеоролик, ставший причиной штрафа, в сеть выложила сама министр около двух недель назад. Мироненко встретила на железнодорожном вокзале и сопроводила до гостиницы известного во всём мире скрипача Вадима Репина — уроженца Новосибирска и воспитанника Новосибирской консерватории. В видео, снятом Мироненко на телефон в салоне автомобиля, она приглашает красноярцев на концерт Репина. Можно заметить, что ни министр, ни музыкант не пристёгнуты ремнями, хотя ремни на сиденьях есть.

#ВадимРепин #КультураКрасноярья #Россия #музыка

Публикация от Elena Mironenko (@mironenko_the_one)

На нарушение обратил внимание бдительный красноярец, который сначала указал на него в комментариях к видео, а затем направил соответствующее обращение в ГИБДД. Мироненко на замечание в сети постаралась отреагировать максимально позитивно.

«Рада, что так внимательно следите за моей жизнью и готовы тратить своё личное время на заявления в ГИБДД. Это бесценно. Вадиму Репину, легендарному мировому музыканту, тоже передам ваш привет и величайшую обеспокоенность от гостеприимных и добрых красноярцев», — написала в своём аккаунте в Instagram министр.

Как сообщили в ГИБДД сайту «Проспект Мира», на основании жалобы и видеоматериала в отношении водителя автомобиля и одного из пассажиров был составлен протокол: водитель выплатит 1 000 рублей, пассажир — 500 рублей. Очевидно, что под «пассажиром» подразумевается именно Елена Мироненко, поскольку ко второму пассажиру ГИБДД претензий предъявлять не стала только потому, что он не является жителем Красноярска.

Напомним, красноярский министр привлекала к себе внимание СМИ в марте, после того как пресс-секретарь Филиппа Киркорова публично обвинил её во вкусовщине и пренебрежении по отношению к певцу. Поводом для критики чиновницы стал упоминание ею именно Киркорова в ответ на вопрос тележурналистов «На концерт кого вы бы никогда не пошли?»

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