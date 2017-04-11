Красноярский научный центр СО РАН сменил руководителя впервые за 29 лет

Директором Федерального исследовательского центра (ФИЦ) Красноярского научного центра СО РАН избран 56-летний директор Института физики имени Киренского Никита Волков — таким образом, руководитель научного центра, а заодно и всего красноярского Академгородка сменился впервые за последние 29 лет, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения на сайте ФИЦ.

Ранее центр с 1988 года возглавлял академик Василий Шабанов, которому исполнилось 76 лет. В связи с процессами реорганизации, которые проходят в российской науке по инициативе Федерального агентства научных организаций, 7 апреля в ФИЦ КНЦ СО РАН прошли выборы нового директора, их итоги были обнародованы только 11 апреля.

Кандидатами на пост директора центра стали двое заместителей прежнего главы: 56-летний доктор физико-математических наук Никита Волков и 57-летний доктор химических наук Николай Чесноков (с марта 2016 являющийся директором Института химии и химической технологии СО РАН). В голосовании приняли участие более 1,6 тысячи сотрудников ФИЦ, из них около 70 % отдали свои голоса в поддержку Волкова.

Напомним, что ещё в январе президиум СО РАН по итогам тайного ретингового голосования утвердил список из 26 учёных, которым предстояло бороться за посты руководителей крупнейших институтов Сибири и Красноярского научного центра (ФИЦ КНЦ СО РАН). В том числе, в качестве кандидатов на пост директора ФИЦ КНЦ были Волков и Чесноков.