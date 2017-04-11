 

Красноярскую целительницу осудили за обмен проклятой пенсии на «здоровые деньги»

 11 апреля, 19:37
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Красноярскую целительницу осудили за обмен проклятой пенсии на «здоровые деньги»
Фото с сайта astrologmagic.ru

Прокуратура Кузбасса обвинила трёх девушек в мошенничестве, целительница обещала пенсионеркам снятие порчи с денег и убегала с «проклятой суммой», узнал 11 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения Прокуратуры Кемеровской области.

Трёх девушек из Красноярска обвинили в мошенничестве в городах Кузбасса. По версии следствия, жертвами обвиняемых стали пожилые люди, преимущественно пенсионерки.

Одна девушка называла себя целительницей и предлагала пожилым женщинам снять порчу с денег, утверждает прокуратура. Вторая подельница через некоторое время присоединялась к беседе и представлялась бывшей клиенткой, от души благодаря «целительницу» и её способности на глазах у будущей жертвы. Затем вторая девушка просила ещё раз снять порчу, утверждают следователи. В завершение сцены пенсионерки соглашались воспользоваться услугами «целительницы», утверждают следователи.

«Целительница» назначала потерпевшим встречу на улице, на которую пенсионерки приносили свои накопления. Мнимая клиентка-подельница также приходила на встречу и передавала свои деньги «целительнице». Сам обряд «исцеления» проводился за углом дома, после чего девушке возвращали «здоровые деньги».

Затем ту же процедуру проводили с потерпевшей: забирали деньги, уходили за угол и убегали — сообщили в прокуратуре Кемеровской области.

Оперативники ГУ МВД по Кемеровской области задержали трёх обвиняемых девушек от 32 до 36 лет в Красноярске ещё в ноябре 2016 года. Подозреваемых заключили под стражу и предъявили обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере». Уголовное дело направлено в Юргинский городской суд для рассмотрения по существу, максимальное наказание грозит лишением свободы на пять лет.

«Целительнице» и двум фигуранткам дела удалось получить от трёх пенсионерок 31 тысячу, 133 тысячи и 170 тысяч рублей соответственно, утверждают в ведомстве. Родственники обвиняемых полностью возместили пенсионеркам материальный ущерб.

Напомним, как полицейские закрыли шоу «учеников Макаревича» в музее Назарово в 2016 году. Коммивояжёры из Польши и Украины пытались продать авторскую посуду якобы от имени Андрея Макаревича по 100 тысяч рублей.

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