Мальчик-изобретатель из Омска собирает деньги на марсоход для показа в Лос-Анджелесе

Артём Павленко из Омска продолжает работу над проектом марсохода, который уже занял первое место на российском этапе конкурса научных и инженерных достижений школьников Intel ISEF и будет представлять Россию на ярмарке-смотре в Лос-Анджелесе, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения на сайте изобретателя.

Проект был начат в июне 2016 года. В феврале 2017 года прототип марсохода завоевал первое место на Балтийском научно-инженерном конкурсе и обеспечил своему создателю путёвку на финал в США. Артём Павленко провёл публичное голосование и выбрал название проекта — «Заря-1М», в честь, как он сообщает, великого советского инженера Сергея Павловича Королёва.

Для того чтобы познакомить всех желающих с ходом работ, Артём Павленко запустил персональный сайт, где ведёт подробный рассказ о собственной инженерной деятельности.

«За эти дни сделал и уже установил кронштейны для крепления центральных мотор-колёс, начал постепенно перманентно закреплять раму подвески к её кронштейнам (ох и нудное же это занятие... сверли, клепай, опять сверли и снова клепай... и так очень-очень-очень много раз)... Долго ломал голову, как же закрепить подшипник к листу металла. Но морозостойкий „Момент“ тащит. Провёл ряд тестов — крепление действительно надёжное, даже не ожидал такого», — говорится в последней записи, сделанной 9 апреля.

Через специальную форму на сайте можно помочь 17-летнему изобретателю, минимальная сумма пожертвований составляет 100 рублей. Если сумма превысит 1 000 рублей, то Артём отправит такому спонсору сувенир с символикой марсохода и благодарственное письмо. По желанию имя жертвователя будет занесено на специальную страницу сайта.

«Мною было принято решение сделать проект максимально публичным, поскольку для меня очень важен престиж страны, которую я еду защищать в США, — сообщает Артём Павленко. — И я очень хочу, чтобы в этой работе мог принять участие каждый гражданин моей Родины... Ведь только сообща мы сможем поднять Российскую науку и доказать, что мы — по-прежнему великая космическая держава!».

Напомним, что в октябре 2015 года аэрокосмический проект жителя Новосибирска Юрия Ложкина стал финалистом федерального акселератора инновационных проектов GenerationS.