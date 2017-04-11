Мэрия отправила митингующих за отставку новосибирского губернатора на набережную

Городские власти не позволили провести митинг за отставку губернатора Владимира Городецкого на площади Ленина в Новосибирске и предложили взамен Михайловскую набережную, рассказал корреспонденту Сиб.фм 11 апреля один из организаторов митинга, общественник Андрей Гладченко.

23 апреля в 12:00 состоится митинг за отставку губернатора Владимира Городецкого, причиной которому стала непреклонная позиция главы региона по вопросу повышения тарифов ЖКХ на 15 %. Мэрия отказалась предоставить митингующим площадь Ленина, предложив другое место — на набережной, возле памятника Александру III.

«В полпервого в понедельник из мэрии позвонили заявителю и попросили подойти, — пояснил Андрей Гладченко корреспонденту Сиб.фм. — Там рассказали, что, к сожалению, упс, площадь оказалась занята. Они решили устроить на площади пляски националистов. „Русский щит“ будет праздновать „Красную горку“. Сразу предложили Сан Саныча (памятник Александру III — прим. Сиб.фм), а на вопрос о возможности ГПНТБ сказали: пишите запрос, за три дня рассмотрим. Мы посовещались и решили сэкономить время, а не место».

Фото Алексея Танюшина из архива Сиб.фм

«Склонность новосибирских псевдокоммунистов, которые, похоже, потеряли всякую связь с народом, посылать всех неугодных им людей к батюшке царю Александру Александровичу, стабильна и даже отдаёт некоторым безумием, — написал в Facebook один из организаторов митинга Дмитрий Холявченко. — Также хотелось бы в очередной раз отметить, что вопрос о протесте против повышения тарифов лежит вовсе не в русле законодательства или регламентов принятия решения о тарифообразовании.

Проблема — это всеобщее обнищание населения, непомерные аппетиты монополий и циничное поведение властей всех уровней.

И причиной подобного циничного поведения является вовсе не глупость и не равнодушие, а конкретные деловые и финансовые интересы продажной необразованной фальшивой элиты».

Согласно постановлению губернатора Владимира Городецкого от 16 декабря 2017 года, тарифы ЖКХ в Новосибирской области подорожают с 1 июля 2017 года на 15 %. Жители Новосибирска провели семь митингов против повышения коммунальных тарифов. Участники требуют от губернатора отменить решение.

Напомним, в марте 2017 года жители Новосибирска дали губернатору Владимиру Городецкому месяц на то, чтобы отменить повышение тарифов. В противном случае они обещали выйти на митинг за его отставку. Губернатор своего решения не поменял.