Мэрия разрешила провести Монстрацию на Красном проспекте в Новосибирске

Городские власти предложили провести Монстрацию в рамках первомайского шествия по Красному проспекту в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм из «Твиттер»-аккаунта идеолога «Монстрации» Артёма Лоскутова 11 апреля.

Новосибирский художник Артём Лоскутов опубликовал в «Твиттере» официальный ответ Департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска на его письмо.

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова отметила в письме, что «концепция Монстрации как передвижной выставки-прогулки горожан оригинальна и может быть интересна для творческой молодёжи города».

7 апреля Лоскутов обвинил департамент общественных связей мэрии Новосибирска в нерасторопности. Письмо с отказом в согласовании маршрута Монстрации-2017 от 31 марта заявитель Артём Лоскутов получил только 7 апреля через интернет. В официальном обращении мэрии Новосибирска отказ объяснили проведением легкоатлетической эстафеты и предложили обсудить другой маршрут Монстрации на совещании 12 апреля.

Лоскутов ответил на претензии мэрии официальным письмом, уточнив, что согласно пункту 12 постановления мэра города Новосибирска № 1000 от 13 декабря 2007 года, в случае совпадения массового мероприятия по месту и времени с другим мероприятием, заявленным ранее глава администрации в течение трёх рабочих дней предлагает другое место, пригодное для проведения массового мероприятия или другое время.

Маршрут совместного шествия 1 мая пройдёт по Красному проспекту от Дома офицеров Новосибирского гарнизона до Новосибирского театра оперы и балета. Артём Лоскутов отметил, что ещё предстоит встретиться с представителями мэрии и обсудить детали.

Напомним, что 31 марта 2017 года Артём Лоскутов подал в мэрию Новосибирска уведомление о проведении 1 мая передвижной выставки полиграфической продукции.