 

Правительство Новосибирской области ввело режим ЧС из-за угрозы паводка

 11 апреля, 07:44
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Правительство Новосибирской области ввело режим ЧС из-за угрозы паводка
Фото Натальи Пугаевой из архива Сиб.фм

Руководство региона с 10 апреля ввело режим ЧС из-за угрозы подтопления 16 населённых пунктов Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства.

Из-за угрозы подтопления населённых пунктов в ходе заседания правительства принято постановление «О введении режима функционирования чрезвычайной ситуации на территории Новосибирской области», оно начало действовать с 18:00 10 апреля.

Начальник регионального управления МЧС Виктор Орлов доложил в ходе заседания, что обильные осадки осени и зимы 2016-2017 годов сформировали негативные условия прохождения паводка.

«При наихудшем сценарии в зоне подтопления могут оказаться 16 населённых пунктов в 10 районах области. Это Искитимский, Коченёвский, Краснозёрский, Карасукский, Тогучинский, Колыванский, Куйбышевский, Маслянинский, Северный, Кыштовский районы», — сказал Владимир Орлов.

Из резервного фонда правительства региона выделено 26,5 млн рублей на приобретение оборудования и снаряжения для проведения противопаводковых мероприятий.

Напомним, что в марте ГИБДД назвала 43 места в Новосибирске, которые могут пострадать от паводка в 2017 году.

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