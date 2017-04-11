Редактор «Грамоты.ру» сделал онлайн-разбор Тотального диктанта

Эксперты разбирают диктант по частям три дня — с 10 по 12 апреля: первым о правилах, которые встретились в третьей части текста, допустимых вариантах и типичных ошибках рассказал редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов, узнал корреспондент Сиб.фм 10 апреля у Владимира Пахомова и посмотрел онлайн-трансляцию.

Третья часть текста «Город на реке» Леонида Юзефовича посвящена Улан-Удэ и Селенге. Её писала европейская часть России. Владимир Пахомов был диктатором на одной из площадок РГГУ.

«Когда я диктовал текст, мне жаль было читать последнее предложение. Так хотелось, чтобы этот чудесный рассказ не кончался. К счастью, аудитория попросила меня прочитать текст полностью ещё раз, и я с удовольствием это сделал. Диктант к этому времени я уже, конечно, знал наизусть: выучил, пока мы его разбирали Экспертным советом. Вообще я помню наизусть тексты Тотального диктанта последних трёх лет», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Владимир Пахомов.

В онлайн-режиме редактор «Грамоты.ру» сделал разбор текста. Одним из самых сложных предложений третьей части текста было третье: «Оно произошло не то от бурятского слова „сэл“, что значит „разлив“, не то от эвенкийского „сэлэ“, то есть „железо“, но мне слышалось в нём имя греческой богини луны, Селены». По словам Владимира, если не было кавычек, даже у двух слов, — это одна ошибка. А одна пунктуационная ошибка — всё равно «пятёрка».

Чтобы все пишущие были в равных условиях, ошибки, допущенные в словах, вынесенных на слайды во время диктанта, не считаются: где-то могла не сработать техника, было не видно и так далее.

Многие предложения содержат действительно большое количество допустимых вариантов, например, только в одной части предложения «Стиснутая поросшими лесом сопками, часто окутанная туманом Селенга была для меня загадочной „лунной рекой“» их пять.

Дело в том, что текст написан современным писателем живым русским языком, пояснил эксперт, отвечая на вопросы в комментариях к трансляции. Так происходит не потому, что филологи не могут договориться, а потому, что можно по-разному понимать смысловые соотношения между частями предложения.

Самые смешные ошибки организаторы Тотального диктанта ещё покажут, но в онлайн-разборе Владимир Пахомов уже поделился некоторыми из них, сказав: «Вот что в этом предложении написала Ева Даласкина».

Ева Даласкина — это вымышленный персонаж, который существует с 2015 года, когда один из участников акции таким образом неверно написал слова диктатора «Сейчас мы пишем текст Е. Водолазкина». С этого времени все смешные ошибки члены Экспертного совета присваивают Еве Даласкиной.

Предложения «На рынке торговали бараниной приехавшие из глубинки буряты в традиционных синих халатах и прохаживались женщины в музейных сарафанах. Они продавали нанизанные на руки, как калачи, круги мороженого молока» превратились в следующие (на слайде собраны московские и санкт-петербургские «ослышки»):

Помимо разбора текста, Владимир Пахомов во время онлайн-трансляции отвечал на все вопросы участников.

«Мне очень понравился текст. Он красивый и тёплый. Видно, что автор захотел поделиться с пишущими диктант своей любовью к трём родным для него городам. Не сомневаюсь, что для многих после диктанта эти места перестали быть просто точками на географической карте. И даже те, кто бывал в этих городах, наверняка взглянули на них по-другому. Я много раз был в Петербурге, но описание Леонида Юзефовича впечатлило: „Через несокрушимый, высеченный из камня лабиринт течёт Нева с её притоками, протоками и каналами“. Прочитав эти строки, я увидел город на Неве совершенно по-другому. Пермь и Улан-Удэ, в которых я никогда не был, теперь, после 8 апреля, для меня стали знакомыми и родными», — добавил Владимир Пахомов в разговоре с корреспондентом Сиб.фм.

По оценкам организаторов, в 2017 году в акции приняли участие 200 234 человека из 71 страны на 3 008 площадках из 858 городов и посёлков. В России Тотальный диктант написали в 600 населённых пунктах: больше всего участников было в Москве — 20 150, Санкт-Петербурге — 7 184 и Новосибирске — 6 930.

Напомним, что жители Новосибирска писали вторую часть текста, посвящённую Перми и Каме.