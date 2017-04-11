Роспотребнадзор потребовал закрыть из-за дизентерии иркутский интернат

Специалисты Роспотребнадзора нашли возбудитель дизентерии в анализах девяти заболевших ранее воспитанников Иркутского детского дома-интерната № 2 для умственно отсталых детей и в организме одного из сотрудников учреждения, в суд направлено требование закрыть интернат, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения регионального управления ведомства.

По данным специалистов, признаки острой кишечной инфекции начали проявляться у воспитанников учреждения ещё 7 апреля. Все больные были госпитализированы в Иркутскую областную инфекционную больницу. Остальные 153 воспитанника интерната были взяты под интенсивное медицинское наблюдение, осмотр их врачом-инфекционистом клинических признаков заболевания не выявил. Лабораторные исследования подтвердили, что у госпитализированных дизентерия.

Как сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, возраст госпитализированных детей — от пяти до 17 лет. Последнего ребёнка увезли в больницу днём 10 апреля. Предприняты все меры, чтобы не допустить распространение инфекции среди других воспитанников.

«Дом-интернат состоит из восьми отдельных блоков. Все заболевшие дети из одного блока, поэтому помещение сейчас полностью изолировано, питание доставляется автономно. В зоне карантина под пристальным наблюдением персонала остаётся 15 детей», — сообщил министр.

В доме-интернате № 2 содержится всего 162 ребёнка — все с диагнозом «умственная отсталость». В штатном расписании учреждения числится 337 сотрудников. По словам Владимира Родионова, месяц назад все воспитанники и сотрудники интерната сдавали бактериальные анализы, результаты были отрицательными. Проверку обстоятельств заболевания детей в настоящее время начала и прокуратура области.



Напомним, в октябре 2016 года в Иркутске были закрыты четыре детских сада, где около 200 воспитанников заразились кишечным вирусом после коммунальной аварии на водопроводе.