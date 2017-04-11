Семья подростка в Омской области отсудила 450 тысяч рублей за перелом на футболе

Отец 16-летнего подростка в Омской области отсудил у местных чиновников 450 тысяч рублей после того, как на его сына во время игры в футбол упали ворота, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения региональной прокуратуры.

Инцидент произошёл в июле 2015 года на территории открытого физкультурно-спортивного сооружения, расположенного в городе Тюкалинске. Во время любительского матча по футболу на подростка упали металлические ворота, в результате он получил перелом левого бедра.

Выступая в интересах своего ребёнка, отец обратился в суд с требованием взыскать с администрации Тюкалинского района Омской области компенсацию морального вреда в миллион рублей. Тюкалинский городской признал вину чиновников в произошедшем и частично удовлетворил требования искового заявления, обязав муниципалитет выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей.

Обе стороны не согласились с вынесенным решением и обжаловали его в апелляционной инстанции. Районная администрация пыталась доказать, что не является ответственной за установку футбольных ворот и их эксплуатацию, отец мальчика был не согласен с уменьшением суммы компенсации. Однако судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда оставила решение первой инстанции без изменения.

Напомним, в январе в Туве погиб тринадцатилетний школьник, на которого во время игры в баскетбол упали стоявшие рядом с площадкой футбольные ворота.