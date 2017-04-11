 

Суд в Кемеровской области вынес приговор горничной за кражу золота на 5,2 млн рублей

 11 апреля, 17:19
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Суд в Кемеровской области вынес приговор горничной за кражу золота на 5,2 млн рублей
Фото предоставлено пресс-службой Кемеровского управления МВД

Центральный районный суд города Новокузнецка вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении 45-летней местной жительницы — она признана виновной в краже ювелирных украшений, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы регионального управления МВД.

Жительница Новокузнецка обратилась в полицию с заявлением о краже из её квартиры большого количества ювелирных украшений. Полицейские установили причастность к краже золота горничной, которая работала у заявительницы несколько лет, её задержали.

В ходе следствия женщина призналась, что похищала из квартиры серьги, цепочки, браслеты, подвески, колье и другие украшения, сдавала их в ломбарды, а деньги тратила на покупку жилья, ремонт автомобиля и другие расходы. Общая сумма похищенного оставила более 5,2 млн рублей. Во время следствия задержанная вернула украшения на сумму 3,9 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено по части 3 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Суд приговорил обвиняемую к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Вопрос о возмещении материального ущерба будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства.

Напомним, что в феврале 2014 года иркутские полицейские не дали продать рубин весом в 3 килограмма, рыночная стоимость которого составляла более 100 млн рублей.

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