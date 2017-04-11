Власти Томской области ввели режим ЧС для борьбы с сибирским шелкопрядом

Врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин ввёл режим чрезвычайной ситуации в десяти муниципальных образованиях региона для подготовки к борьбе с сибирским шелкопрядом, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы правительства области.

По данным местных властей, только за 2016 год площадь очагов поражения шелкопрядом в Томской области увеличилась в 115 раз — до 475 тысяч гектаров. По указанию правительства России и Минприроды в регион для борьбы с опасным вредителем направлено 357,5 млн рублей из федерального бюджета, ещё 100 млн рублей выделит областной бюджет.

Режим ЧС будет действовать на территориях Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского и Чаинского районов. Для координации действий создан оперативный штаб, его руководителем назначен начальник департамента лесного хозяйства Томской области Михаил Малькевич.

«Главам районов, в которых введён режим ЧС, врио губернатора поручил рассказать людям о необходимости борьбы с шелкопрядом, а также совместно с органами внутренних дел и представителями МЧС ограничить доступ населения в лес. Эта мера начнёт действовать за два дня до начала обработки лесов инсектицидами (её планируется начать во второй декаде мая), в период проведения работ и в течение семи дней после их завершения», — сообщает правительство области.

Особое внимание власти намерены уделить спасению кедровых лесов в Томском, Кожевниковском и Колпашевском районах — они будут обработаны биопрепаратом «Лепидоцид», негативно воздействующим исключительно на гусениц сибирского шелкопряда и не представляющим опасности для другой лесной фауны. Остальные леса планируется обработать химическим препаратом «Клонрин», который в разрешённых дозах также не представляет опасности для человека и обитателей леса.

Напомним, в зимний сезон 2016-2017 годов власти Красноярского края намеревались вырубить на территории региона около 3 млн кубометров деревьев, повреждённых сибирским шелкопрядом, поскольку такие деревья представляют серьёзную угрозу пожарной безопасности.