Житель Барнаула вытачивал на домашнем токарном станке автоматы и пистолеты

Оперативники ФСБ задержали жителя Барнаула, в квартире у которого была обнаружена кустарная оружейная мастерская, целый склад автоматов и пистолетов и сотни патронов к ним, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы управления ФСБ по Алтайскому краю.

Среди прочего в арсенале подпольного оружейника найдены немецкий пистолет-пулемёт МП-38, состоявший на вооружении войск нацистской Германии, два пистолета марки «ТТ», три пистолета Макарова, пистолет «Люгер» образца 1913 года выпуска, советское самозарядное охотничье ружьё МЦ 21-12, а также основные составные части к огнестрельному оружию.

«Установлено, что вооружение изготавливалось кустарным способом в домашних условиях на закупленном для этих целях оборудовании — токарном и сверлильном станках. Проведённая экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что большая часть изъятого арсенала является боевым оружием», — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время оперативные материалы переданы в полицию для решения о возбуждении уголовного дела. По данным ФСБ, подпольный мастер изготавливал реплики вооружения для продажи.

Напомним, в конце марта оперативники МВД и ФСБ задержали в Новосибирске двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и организации подпольной оружейной мастерской.