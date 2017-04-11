 

Житель Барнаула вытачивал на домашнем токарном станке автоматы и пистолеты

 11 апреля, 10:38
были упомянуты
подходящие темы
Житель Барнаула вытачивал на домашнем токарном станке автоматы и пистолеты
Фото предоставлено пресс-службой УФСБ по Алтайскому краю

Оперативники ФСБ задержали жителя Барнаула, в квартире у которого была обнаружена кустарная оружейная мастерская, целый склад автоматов и пистолетов и сотни патронов к ним, узнал корреспондент Сиб.фм 11 апреля из сообщения пресс-службы управления ФСБ по Алтайскому краю.

Среди прочего в арсенале подпольного оружейника найдены немецкий пистолет-пулемёт МП-38, состоявший на вооружении войск нацистской Германии, два пистолета марки «ТТ», три пистолета Макарова, пистолет «Люгер» образца 1913 года выпуска, советское самозарядное охотничье ружьё МЦ 21-12, а также основные составные части к огнестрельному оружию.

«Установлено, что вооружение изготавливалось кустарным способом в домашних условиях на закупленном для этих целях оборудовании — токарном и сверлильном станках. Проведённая экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Алтайскому краю экспертиза показала, что большая часть изъятого арсенала является боевым оружием», — говорится в сообщении ФСБ.

В настоящее время оперативные материалы переданы в полицию для решения о возбуждении уголовного дела. По данным ФСБ, подпольный мастер изготавливал реплики вооружения для продажи.

Напомним, в конце марта оперативники МВД и ФСБ задержали в Новосибирске двух мужчин, подозреваемых в незаконном обороте огнестрельного оружия и организации подпольной оружейной мастерской.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 7 февраля, 13:57 • интервью

Карина здесь больше не живёт

Родители убитой школьницы Карины Залесовой рассказали корреспонденту Сиб.фм, как они прожили полтора года после смерти дочери, что может заставить работать следователей и как непросто добиться справедливости в российском суде.

Словарная работа

 21.10.2015, 14:39 • колонка
Александр Матвеев
блогер и журналист
 17.09.2015, 14:27 • статья

«Она попросила её убить»

В Новосибирске жестоко зарезана 16-летняя школьница, убийца — её бывший бойфренд-подросток. Между тем, новости, в которых соседствуют «молодёжь», «насилие» и «убийство возлюбленных», участились. Почему совсем ещё дети позволяют ярости захватить их, не чувствуя страха моральной и юридической ответственности?
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 29 марта, 11:50 • новость

Синоптики рассказали о погодных сюрпризах на ближайшей неделе в Новосибирске

Метеорологи озвучили прогноз в Новосибирске и области на ближайшую неделю, отметив резкие перепады температур.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
присоединяйтесь!
    