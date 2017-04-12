Бот-преподаватель Telegram завалил новосибирских студентов на экзамене

Новосибирская компания создала бота-экзаменатора в Telegram для студентов экономического факультета НГУ. Программа требовала ответить на 150 вопросов за 45 минут, корреспондент Сиб.фм ознакомился с видео Neuro Lab! Algoritmics 12 апреля.

Новосибирские программисты испытали бота Telegram в качестве экзаменатора студентов НГУ. Необычный экзамен сдавали 85 студентов экономического факультета НГУ «Основы бизнеса».

Разработчики сделали скорость ответов главным требованием успешной сдачи экспериментального экзамена. Бот задавал студентам 150 вопросов, на ответы давалось всего 45 минут.

«Бот начинал задавать вопросы в случайном порядке, но студенты могли общаться и вместе отвечать на вопросы и даже гуглить. Оператор бота может смотреть, сколько студентов участвует в экзамене и увидеть статистику по каждому», — рассказал разработчик Neuro Lab!Algoritmics Дмитрий Марков.

Один из студентов смог ответить на 120 вопросов из 150 за 45 минут. Чтобы сдать экзамен, нужно было успеть ответить как минимум на 100 вопросов. Те, кто гуглил, сомневался и долго размышлял, не успели сдать экзамен боту.

«Понравилось, что можно было работать в парах. Когда это так быстро, в условиях стрессовой ситуации мозг автоматически выдаёт уже забытую информацию, и новые знания быстро запоминаются» — призналась одна из участниц экзамена в НГУ.

Компания-разработчик планирует запустить тренажёр для ответов на скорость и провести следующий экзамен в мае.

Напомним, что НГУ стал седьмым вузом страны благодаря отзывам новосибирских студентов. Учащиеся отметили умеренную нагрузку, отсутствие взяток, особую атмосферу и компетентность преподавателей. Аспиранты и магистранты вуза порадовались «шикарным общежитиям», а выпускники — отсутствию проблем с трудоустройством.