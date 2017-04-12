 

«День заботы за день работы» собрал 1,2 миллиона рублей в Новосибирске

 12 апреля, 17:03
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«День заботы за день работы» собрал 1,2 миллиона рублей в Новосибирске
Фото предоставлено пресс-службой фонда «Солнечный город»

В новосибирской акции «День заботы за день работы» приняли участие 743 человека, которые оценили стоимость своих рабочих часов и пожертвовали её на внедрение «семейной» модели в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей, узнал корреспондент Сиб.фм из пресс-релиза «АГТ-Сибирь» 12 апреля.

Организаторами акции, которая прошла 11 апреля, выступили благотворительный фонд «Солнечный город» и коммуникационное агентство «АГТ-Сибирь». В течение одного дня на сайте работал специальный калькулятор, с помощью которого можно было узнать стоимость своего часа работы, а потом пожертвовать стоимость нескольких часов Ояшинскому детскому дому-интернату для умственно отсталых детей. Это единственное учреждение для детей-сирот с ограниченными возможностями развития в Новосибирской области, где живут 404 ребёнка от четырёх до 18 лет.

В акции участвовали люди из разных городов: Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Красноярска, Томска, Самары, Екатеринбурга, Воронежа, Калининграда, Владивостока. Они перевели 1 244 758 рублей. Размер среднего пожертвования — около тысячи рублей. Самый большой перевод от частного лица составил 50 тысяч рублей, самый маленький — 50 рублей.

Собранная во время акции сумма поможет Ояшинскому детскому дому-интернату: группы станут «семьями», где дети разных возрастов будут жить вместе — как братья и сёстры. Условия проживания будут похожи на домашние: в комнатах появятся развивающие уголки, игрушки, зеркала на уровне детских глаз и все предметы для активности и включения детей. Кроме того, в каждой группе появится дополнительный воспитатель, сотрудники пройдут обучение новым технологиям заботы о ребёнке, где главным принципом будет уважение к личности и её потребностям.

Для того чтобы внедрить все изменения, необходимо три миллиона рублей — именно такую сумму хотели собрать организаторы акции «День заботы за день работы». Поддержать проект «Как дома: в Ояше» и наблюдать за его реализацией можно на сайте фонда «Солнечный город».

Напомним, что в 2016 году акция «День заботы за день работы» состоялась впервые. Её участники собрали деньги на оплату работы нянь, ухаживающих в больницах за оставленными без попечения родителей малышами.

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