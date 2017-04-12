 

Дрифт-шоу в честь выхода боевика «Форсаж 8» пройдёт в Новосибирске

 12 апреля, 17:12
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Дрифт-шоу в честь выхода боевика «Форсаж 8» пройдёт в Новосибирске
Фото с сайта wikimedia.org

Новосибирские поклонники популярной медиафраншизы «Форсаж» отметят выход восьмого фильма зрелищным дрифт-шоу на площадке у торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл», узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы ТРЦ.

В России «Форсаж 8» выходит на экраны 13 апреля. В честь этого ТРЦ «Сибирский Молл» совместно с развлекательным центром «Киносити», компанией Yoka Motorsport и Новосибирской федерацией автомобильного спорта решили порадовать фанатов серии фильмов выставкой гоночных автомобилей и выступлением профессиональных гонщиков.

На парковке перед входом в «Киносити» развернётся экспозиция, где гости увидят настоящие дрифт-кары, которые принимают участие в профессиональных соревнованиях. На выставке будут представлены такие популярные модели, используемые в кольцевых гонках, как Honda Civic, Nissan 350 Z, Toyota MarkII, BMW M4, BMW M3, Subaru Impreza WRX STI и многие другие.

Главным событием шоу станет показательный дрифт от команды Yoka Team, в которую входят президент Новосибирской федерации автомобильного спорта Армен Арутюнян и его напарник Евгений Спирин. Оба пилота являются топовыми гонщиками Российской Дрифт Серии. Арутюнян неоднократно принимал участие в международных соревнованиях по дрифту во Владивостоке. На шоу у «Сибирского Молла» он будет выступать на автомобиле Subaru BRZ.

Зрители дрифт-шоу смогут поучаствовать в конкурсах и выиграть билеты в «Киносити» на премьеру восьмой части культовой серии фильмов. Победители конкурсов получат уникальную возможность прокатиться в спортивном автомобиле с Арменом Арутюняном и оценить, что такое дрифт в реальности. Шоу стартует в 17:30.

Напомним, что с середины марта в «Сибирском Молле» открыта выставка культовых автомобилей советского времени. Основа коллекции — автомобили марок «Волга», «Москвич» и «Победа», выпущенные в 50–60-х годах прошлого века.

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