Два свища трубы вызвали обрушение фундамента обувной фабрики в Новосибирске

Грунт обрушился под фундаментом здания в промзоне на улице Шорной в Новосибирске, узнал 12 апреля корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидца Александра.

Административное здание оказалось под угрозой обрушения фундамента из-за ремонта труб водоснабжения. Очевидец сообщил Сиб.фм об обрушении грунта под фундаментом в яму возле одного из строений на улице Шорной, 3.

«Из-под фундамента здания начал уходить грунт в яму размером 5×5 метров, глубиной около 4,5 метра. Нам этого не надо, чтобы фундамент обрушился», — рассказал один из местных арендаторов Александр.

Рабочие обнаружили на трубе водоснабжения два дефекта — свища, из-за которых стенки котлована обвалились. Водовод принадлежит фабрике «КОРС», ранее промзона вокруг также относилась к обувному предприятию, выяснил корреспондент Сиб.фм.

По словам очевидцев, сейчас коммунальщики активно работают над устранением дефекта и предотвращением разрушения фундамента. По данным 2ГИС, в трёхэтажном строении три компании разместили свои офисы.

Напомним, стена аварийного дома обрушилась на дорогу в Новосибирске 31 марта. К настоящему моменту несущая стена начала разрушаться и стала представлять угрозу для жизни и здоровья жителей близлежащих домов.