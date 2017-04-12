 

Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

 12 апреля, 16:13
подходящие темы
Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года
Владимир Пахомов и Наталья Кошкарёва. Фото Марии Тищенко

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля у Натальи Кошкарёвой.

Вторую часть текста «Город и река» Леонида Юзефовича написали жители Новосибирска. Она посвящена Перми и Каме.

«Текст 2017 года созвучен жителям Новосибирска, который тоже стоит на великой сибирской реке. Мы могли бы написать четвёртую часть диктанта под названием „Новосибирск. Обь“. Жители Новосибирска написали текст очень хорошо: количество отличников значительно увеличилось. Это, наверное, больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые», — рассказала корреспонденту Сиб.фм о предварительных итогах Наталья Кошкарёва.

В 2016 году было 102 отличника. На увеличение количества «пятёрок» повлияла регулярная подготовка участников акции на очных и онлайн-курсах. Кроме того, в 2017 году организаторы акции впервые заранее рассказали о девяти словах, которые встретятся в диктанте.

«Например, слово „стерлядь“, в котором было допущено самое большое количество ошибок, было „раскрыто“ до начала диктанта, и все, кто интересуется проведением акции, могли запомнить его написание», — добавила председатель экспертного совета.

Наталья Кошкарёва назвала самую грустную ошибку во второй части Тотального диктанта: неслучайно её допустила именно Ева Даласкина (вымышленный персонаж, которому с 2015 года члены Экспертного совета причисляют допущенные ошибки, «ослышки»).

«Вместо того чтобы написать раздельно „улицы назывались ПО СТОЯВШИМ на них храмах“ (то есть имена улицам давались в соответствии с названиями храмов, которые на них находились), Ева Даласкина написала сочетание предлога „по“ с причастием „стоявших“ слитно. У Евы Даласкиной получилось, что храмы „постояли“ на этих улицах какое-то время», — прокомментировала эксперт.

По словам Натальи Кошкарёвой, правила, которые в первую очередь необходимо будет подготовить к диктанту 2018 года, будут понятны, когда появится новый текст. Но есть самые распространённые ошибки: слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи, одна и две Н, знаки препинания в сложном предложении, особенно в тех случаях, когда одновременно надо ставить два знака, при этом каждый — на основании собственного правила. Именно такой случай обсуждался во время разбора в онлайн-режиме.

«Двоеточие ставится после обобщающего слова „вторые (улицы)“ перед рядом однородных членов „Сибирская, Соликамская, Верхотурская“. Двоеточие — это сильный знак, он поглощает другие знаки, которые оказываются рядом с ним. Поэтому поставить двоеточие в этом случае проще всего», — пояснила лингвист.

Допустимым знаком при однородных членах с обобщающим словом является также и тире. Его тоже можно было поставить в этом предложении, но тире не поглощает знаков, которые должны стоять перед ним. Именно поэтому придаточное «куда вели вытекающие из них дороги» в таком случае нужно было выделить запятыми с обеих сторон.

«Стечение знаков часто вызывает ошибки, поэтому лучше следовать эталонным вариантам. При обобщающем слове, которое стоит перед рядом однородных членов, таким эталонным знаком является двоеточие», — посоветовала Наталья Кошкарёва.

На странице с записью онлайн-разбора диктанта есть таблицы и матрицы, где допускается 30 вариантов, и все правильные, поэтому нередко возникает вопрос о пределах вариативности.

«На самом деле вариативности нет. Каждый знак передаёт свой смысл. Поставили двоеточие — хотели подчеркнуть причину или пояснение. Разделили части бессоюзного сложного предложения запятыми, значит, просто перечислили события. Выбор знаков не произволен и не случаен, он зависит от смыслов и нюансов, которые пишущий хочет передать», — объяснила Наталья Кошкарёва и привела пример.

«Я тебе не позвоню () ты обидишься» — без знаков препинания невозможно определить отношения между частями.

«Тире: обида является следствием того, что я не позвонила. Двоеточие: возможная обида является причиной, почему я тебе не звоню. Может быть, придётся рассказать что-то неприятное», — показала значимость знаков и смысла текста лингвист.

Напомним, что первым онлайн-разбор третьей части Тотального диктанта сделал редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов.

ВКонтакте
G+
OK
  
Новости партнёров
новости по теме
публикации по теме
 7 апреля, 15:28 • интервью

Вихрь бесконечной красоты

Новосибирский режиссёр и художник Павел Головкин рассказывает корреспонденту Сиб.фм о сердце Парижа и его красоте, хрупкости культуры и поиске идеального человека.
 1 марта, 15:00 • статья

Успех городов: массовые мероприятия, которые вдохновляют

Какие городские фестивали появились в последние годы, чему посвящены и кто их делает. Новый текст проекта «Городской конструктор», в партнерстве с Институтом «Стрелка».
 28 февраля, 14:28 • интервью

Ещё три стартапа: онлайн-образование, собаки, фастфуд

Как запустить платформу онлайн-образования? Зачем организовывать путешествия на собачьих упряжках по Сибири на месяц с лишним? Что такое модное мясо пастрами и почему оно продается в контейнере? Корреспондент Сиб.фм поговорил с авторами трех долгораскручивающихся проектов.
самое популярное
 2 апреля, 16:21 • новость

Жители Новосибирска вышли на пикет в поддержку задержанных за протест против коррупции

В центре Новосибирска около 400 человек собрались на массовый пикет в поддержку узников, задержанных на антикоррупционном митинге «Он вам не Димон», который прошёл по всей России 26 марта.
 31 марта, 09:29 • новость

Глава Хакасии назвал Новосибирск колхозом из-за машин и зарплат

Губернатор Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона назвал Новосибирск «колхозом и деревней», рассуждая о том, где лучше автомобили и выше зарплаты.
 5 апреля, 13:22 • новость

Сотни рыб погибли в самом опасном для купания месте Новосибирска

Жители Новосибирска обнаружили массу мёртвых окуней и плотвы на берегу котлована на Юго-Западном жилмассиве, где чаще всего тонут купающиеся.
 4 апреля, 15:42 • новость

Все грязные, от всех воняет — американцы о путешествии по Сибири в 1953 году

Телеканал «Настоящее Время» (совместный медиапроект «Радио „Свобода“» и «Голоса Америки») опубликовал воспоминания и фотографии супружеской четы Мартина и Джен Манхофов, побывавших весной 1953 года в Хакасии и в Красноярском крае, иностранцев поразили «отсутствие проблесков цивилизации» и антисанитария.
 3 апреля, 13:56 • интервью

Во всём виновата диафрагма

Известный лингвист Светлана Бурлак — о том, почему обезьяны могут разговаривать за едой, а человек — нет и как новые научные открытия дополняют её гипотезу о происхождении языка.
 7 апреля, 14:10 • новость

Начальник цеха на Новосибирском заводе Чкалова найден истекающим кровью — СМИ

В Новосибирске работника авиационного завода имени Чкалова нашли в собственном кабинете истекающим кровью, мужчину увезли в реанимацию.
присоединяйтесь!
    