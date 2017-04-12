Эксперты назвали самую грустную ошибку Тотального диктанта 2017 года

Лингвисты продолжают разбирать диктант по частям: вторую онлайн-трансляцию провела председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля у Натальи Кошкарёвой.

Вторую часть текста «Город и река» Леонида Юзефовича написали жители Новосибирска. Она посвящена Перми и Каме.

«Текст 2017 года созвучен жителям Новосибирска, который тоже стоит на великой сибирской реке. Мы могли бы написать четвёртую часть диктанта под названием „Новосибирск. Обь“. Жители Новосибирска написали текст очень хорошо: количество отличников значительно увеличилось. Это, наверное, больше, чем за все предыдущие годы, вместе взятые», — рассказала корреспонденту Сиб.фм о предварительных итогах Наталья Кошкарёва.

В 2016 году было 102 отличника. На увеличение количества «пятёрок» повлияла регулярная подготовка участников акции на очных и онлайн-курсах. Кроме того, в 2017 году организаторы акции впервые заранее рассказали о девяти словах, которые встретятся в диктанте.

«Например, слово „стерлядь“, в котором было допущено самое большое количество ошибок, было „раскрыто“ до начала диктанта, и все, кто интересуется проведением акции, могли запомнить его написание», — добавила председатель экспертного совета.

Наталья Кошкарёва назвала самую грустную ошибку во второй части Тотального диктанта: неслучайно её допустила именно Ева Даласкина (вымышленный персонаж, которому с 2015 года члены Экспертного совета причисляют допущенные ошибки, «ослышки»).

«Вместо того чтобы написать раздельно „улицы назывались ПО СТОЯВШИМ на них храмах“ (то есть имена улицам давались в соответствии с названиями храмов, которые на них находились), Ева Даласкина написала сочетание предлога „по“ с причастием „стоявших“ слитно. У Евы Даласкиной получилось, что храмы „постояли“ на этих улицах какое-то время», — прокомментировала эксперт.

По словам Натальи Кошкарёвой, правила, которые в первую очередь необходимо будет подготовить к диктанту 2018 года, будут понятны, когда появится новый текст. Но есть самые распространённые ошибки: слитное и раздельное написание НЕ со словами разных частей речи, одна и две Н, знаки препинания в сложном предложении, особенно в тех случаях, когда одновременно надо ставить два знака, при этом каждый — на основании собственного правила. Именно такой случай обсуждался во время разбора в онлайн-режиме.

«Двоеточие ставится после обобщающего слова „вторые (улицы)“ перед рядом однородных членов „Сибирская, Соликамская, Верхотурская“. Двоеточие — это сильный знак, он поглощает другие знаки, которые оказываются рядом с ним. Поэтому поставить двоеточие в этом случае проще всего», — пояснила лингвист.

Допустимым знаком при однородных членах с обобщающим словом является также и тире. Его тоже можно было поставить в этом предложении, но тире не поглощает знаков, которые должны стоять перед ним. Именно поэтому придаточное «куда вели вытекающие из них дороги» в таком случае нужно было выделить запятыми с обеих сторон.

«Стечение знаков часто вызывает ошибки, поэтому лучше следовать эталонным вариантам. При обобщающем слове, которое стоит перед рядом однородных членов, таким эталонным знаком является двоеточие», — посоветовала Наталья Кошкарёва.

На странице с записью онлайн-разбора диктанта есть таблицы и матрицы, где допускается 30 вариантов, и все правильные, поэтому нередко возникает вопрос о пределах вариативности.

«На самом деле вариативности нет. Каждый знак передаёт свой смысл. Поставили двоеточие — хотели подчеркнуть причину или пояснение. Разделили части бессоюзного сложного предложения запятыми, значит, просто перечислили события. Выбор знаков не произволен и не случаен, он зависит от смыслов и нюансов, которые пишущий хочет передать», — объяснила Наталья Кошкарёва и привела пример.

«Я тебе не позвоню () ты обидишься» — без знаков препинания невозможно определить отношения между частями.

«Тире: обида является следствием того, что я не позвонила. Двоеточие: возможная обида является причиной, почему я тебе не звоню. Может быть, придётся рассказать что-то неприятное», — показала значимость знаков и смысла текста лингвист.

Напомним, что первым онлайн-разбор третьей части Тотального диктанта сделал редактор «Грамоты.ру» Владимир Пахомов.