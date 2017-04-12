 

Глава Тувы пригрозил тяжёлой кармой похитителям проводов

 12 апреля, 12:20
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Глава Тувы пригрозил тяжёлой кармой похитителям проводов
Строительство храма в Кызыле, фото из социальной сети Facebook

Глава Тувы Шолбан Кара-оол возмутился действиями неизвестных похитителей, укравших провода со строительного крана, занятого на возведении буддистского храма в Кызыле, и пообещал им «тяжёлую карму», узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из записи главы республики в социальной сети Facebook.

Судя по приложенному к сообщению фото, речь идёт о стройке одного из крупнейших в России буддистских храмовых комплексов (хурээ), который появится в южно-западной части столицы Тувы. Его строительство благословил в 2011 году Далай-лама XIV, работы начались в 2014 году. По проекту здание будет достигать высоты в 56 метров.

«Не может быть! Украли провода с крана, который строит буддистский храм. Бедолаги, какую же тяжёлую карму они на себя навели! Как жаль... А мы всё равно достроим», — написал на своей странице в Facebook глава Тувы.

Стоит отметить, что строительство храма ведётся на пожертвования и средства меценатов. Буддизм в Туве исповедуют две трети населения республики.

Напомним, что в ноябре 2016 года следственные органы Тува объявили в розыск девушку, которая для фото в соцсетях закинула ногу на буддийский молитвенный барабан, расположенный на главной площади столицы региона — города Кызыла.

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