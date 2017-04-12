Кандидат в мэры Омска вице-губернатор Гребенщиков попал в больницу

Карета скорой помощи увезла заместителя губернатора Омской области Станислава Гребенщикова в больницу с совещания в здании правительства региона, врачи подозревают сердечный приступ, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения портала «Омск Здесь».

По словам начальника главного управления информационной политики Омской области Станислава Сумарокова, вице-губернатора проводил совещание по благоустройству, а потом ему стало плохо. Состояние Гребенщикова стабильное, он госпитализирован с подозрением на сердечный приступ.

Кандидатуру Станислава Гребенщикова на выборах мэра Омска поддерживает губернатор Назаров. Через два дня, 14 апреля, Гребенщиков должен явиться на второй этап собеседования в комиссию при Горсовете для презентации своей программы развития областного центра.

Если он не явится на очное собеседование со специально отобранной комиссией, Гребенщикова снимут с предвыборной гонки. В этом случае серьёзные шансы на победу на выборах будут у бывшего члена «Справедливой России» бизнесмена Игоря Антропенко. В сентябре прошлого года он выиграл выборы и стал депутатом Законодательного собрания Омской области от «Единой России».

По информации портала БК55 Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Станислава Гребенщикова. Московские следователи инкриминируют вице-губернатору «злоупотребление служебными полномочиями».

Омский сайт БК55 сообщает, что губернатора Виктора Назарова ещё 10 апреля уведомили об уголовном деле в отношении его заместителя. Однако пресс-секретарь главы региона Юлия Соколенко информацию отрицает.

Напомним, что 11 апреля более 320 общественников подписали петицию против участия кандидатуры Станислава Гребенщикова в выборах мэра Омска.