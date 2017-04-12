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 12 апреля, 12:21
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Коршуны массово прилетели на свалки под Новосибирском
Фото Веры Сальницкой из архива Сиб.фм

Новосибирские орнитологи отмечают прилёт первых чаек, гусей, лебедей и цапель с наступлением весны. Десятки прилетевших коршунов частично вытеснили ворон со свалок Новосибирска, узнал 12 апреля корреспондент Сиб.фм от сотрудника Института систематики и экологии животных СО РАН Алексея Яновского.

Массовые миграции птиц начались с приходом тёплой погоды в Новосибирскую область. В институте систематики и экологии животных СО РАН рассказали об улёте последних зимних птиц — свиристелей 12 апреля.

Орнитологи заметили прилёт серых и серебристых чаек с приближением паводка. В Северных районах Новосибирской области появились первые дикие гуси, лебеди-кликуны и лебеди-шипуны. В брошенных норах лис и барсуков начала вить гнёзда пеганка.

«Весна развивается близко к многолетним климатическим параметрам, и миграции птиц идут по графику. Снег сходит, места кормёжки обнажаются, и массовых скоплений птиц в поисках локальных мест кормёжки на улицах Новосибирска не будет», — заверил орнитолог ИСиЭЖ СО РАН Алексей Яновский.

Скопления ночующих в городе галок и серых ворон окончательно исчезли. Но мы заметили массовый прилёт коршунов в конце марта, сейчас они кормятся на мусорных полигонах, — подчеркнул Яновский.

Специалист посоветовал наблюдать миграцию хищных и водоплавающих птиц немного ниже водосброса Новосибирской ГЭС.

Напомним, что первые грачи прилетели в день наступления астрономической весны в под Новосибирск. Птицы сменили серых и чёрных ворон, по ночам пугавших жителей города.

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