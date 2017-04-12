Майис Мамедов ушёл с поста главы комитета по строительству новосибирского заксобрания

Руководитель крупной новосибирской строительной компании Майис Мамедов покинул пост председателя комитета заксобрания по строительству, чтобы больше внимания уделять своему бизнесу, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы регионального парламента.

Майис Мамедов является генеральным директором ГК «Первый строительный фонд» и председателем Регионального делового клуба строителей, это некоммерческое партнёрство включает 17 строительных организаций и предприятий региона.

Месяц назад Майис Мамедов попросил председателя новосибирского законодательного собрания Андрея Шимкива освободить его с этого поста, так как хотел бы больше времени и сил уделять строительному бизнесу.

«Сегодня я подал в отставку и остаюсь работать в комитете, но сконцентрируюсь на своей основной деятельности», — пояснил Майис Мамедов.

Комитет заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам принял отставку председателя. Выборы нового руководителя состоятся на заседании комитета 27 апреля.

Майис Мамедов возглавлял комитет с января 2016 года, сменив на этом посту Николая Мочалина.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Юрий Горлатых назначен директором областного театра кукол.