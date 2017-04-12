 

Майис Мамедов ушёл с поста главы комитета по строительству новосибирского заксобрания

 12 апреля, 17:44
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Майис Мамедов ушёл с поста главы комитета по строительству новосибирского заксобрания
Фото с сайта zsnso.ru

Руководитель крупной новосибирской строительной компании Майис Мамедов покинул пост председателя комитета заксобрания по строительству, чтобы больше внимания уделять своему бизнесу, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения пресс-службы регионального парламента.

Майис Мамедов является генеральным директором ГК «Первый строительный фонд» и председателем Регионального делового клуба строителей, это некоммерческое партнёрство включает 17 строительных организаций и предприятий региона.

Месяц назад Майис Мамедов попросил председателя новосибирского законодательного собрания Андрея Шимкива освободить его с этого поста, так как хотел бы больше времени и сил уделять строительному бизнесу.

«Сегодня я подал в отставку и остаюсь работать в комитете, но сконцентрируюсь на своей основной деятельности», — пояснил Майис Мамедов.

Комитет заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам принял отставку председателя. Выборы нового руководителя состоятся на заседании комитета 27 апреля.

Майис Мамедов возглавлял комитет с января 2016 года, сменив на этом посту Николая Мочалина.

Напомним, в сентябре 2016 года стало известно, что бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Юрий Горлатых назначен директором областного театра кукол.

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