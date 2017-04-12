 

Неизвестные расстреляли из дробовика собаку в Новосибирске

 12 апреля, 12:21
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Неизвестные расстреляли из дробовика собаку в Новосибирске
Фото из группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте»

Двое мужчин расстреляли в упор из дробовика собаку возле будки на стройке в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 12 апреля из сообщения группы «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент случился поздно вечером 11 апреля на улице Бурденко в Новосибирске. По информации очевидцев, двое мужчин расстреляли из дробовика пожилого пса по кличке Гоша, который жил на стройке около 10 лет.

«На душераздирающей вой собаки сбежались люди, девушка Наталья повезла его в клинику, но там не смогли оказать ему помощь, и подключившийся к ситуации волонтёр приюта доставил Гошу в „Бэст“. У него посттравматический шок, очень большая потеря крови и было непонятно, доживёт ли он до утра», — говорится в сообщении.

В настоящее время пёс находится в тяжёлом состоянии. Две лапы раздроблены, третья повреждена — скорее всего, их спасти уже не удастся. Судя по рентгену, дробь пробила грудную клетку. Врачи клиники делают всё возможное для спасения жизни собаки.

Напомним, что в марте 2017 года догхантер подстрелил домашнюю лайку-самоеда в новосибирском Академгородке.

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